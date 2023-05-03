Когда украинцы смогут покупать огурцы и помидоры подешевле, - эксперты

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на данные "Минфина".



Огурцы и помидоры снова вырастут в цене

Учитывая высокую себестоимость выращивания и хранения тепличных помидор и огурцов, их удешевление не следует ожидать уже в этом месяце, убеждены ученые Института аграрной экономики.

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Напротив, украинская придется отдавать за эту продукцию еще больше.

По оценкам "Минфина", текущая стоимость помидор и огурцов в разных магазинах почти одинакова, вместе с тем цена имеет небольшую погрешность.

К примеру в Auchan: огурцы стоят от 99 до 114 грн за кг соответственно, в зависимости от сорта; помидоры же стоят от 76,90 грн. до 154,90 грн. за кг соответственно, в зависимости от сорта.

В Megamarket: огурцы стоят от 99,90 грн. до 219, 90 грн. за кг соответственно, в зависимости от сорта; цена помидоров там колеблется от 79,90 грн до 178, 90 грн за кг.

Metro продает огурцы от 89,90 до 149,90 грн за кг; помидоры там стоят от –124,70 грн. до 154 грн. за кг соответственно, в зависимости от сорта.

Однако, как отметила в телеэфире заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Инна Сало, летом украинцы смогут наблюдать ценовой спад на данные продукты.

"Снижение цен следует ожидать летом – в сезон поступления в продажу отечественных овощей открытого грунта", — подчеркнула эксперт.

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