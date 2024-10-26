Когда украинцы переводят часы на зимнее время: будет ли это последний раз

В этом году Украина перейдет на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября – в четыре часа по киевскому времени. Стрелки часов нужно перевести на час назад, то есть, на три ночи. Устройства с автоматической установкой времени сделают это самостоятельно. Как сообщает портал "Комментарии", такую систему перехода регулирует постановление Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

Когда переводят часы на зимнее время. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что ежегодно часы переводят дважды: в последнее воскресенье марта – на летнее время (на час вперед) и в последнее воскресенье октября – на зимнее время. Предварительный перевод стрелок в Украину состоялся 31 марта 2024-го.

Официально изменение времени на зимнее и летнее Украина ввела в 1981 году. Это объясняли потребностью экономить электроэнергию и возможностью более эффективно использовать световой день.

Народные избранники 16 июля 2024-го проголосовали за законопроект, согласно которому зимний перевод часов для украинцев должен стать последним. В августе документ направили на подпись президенту, но Владимир Зеленский пока его не подписал. Так, без подписи президента закон не может вступить в силу.

Стоит напомнить, что кроме Украины сезонного перехода придерживаются более 60 стран мира. Среди них – почти все страны Европы.

Читайте на портале "Комментарии" — законопроект №4201 об отмене перевода часов был одобрен Верховной Радой еще 16 июля. Основная идея закона — раз перевести часы на зимнее время и больше этого не делать, оставляя постоянное зимнее время. Автором инициативы является спикер парламента Руслан Стефанчук.

Однако, как стало известно, президент решил не подписывать этот законопроект, и официальных объяснений этого решения пока нет. По словам источника из его команды, подписание документа не планируется, и потому смена времени в Украине будет оставаться.

Вопрос об отмене перевода часов вызвал много дискуссий, ведь такой шаг может повлиять на повседневную жизнь украинцев. Отмену перевода времени обсуждали из-за его возможного влияния на здоровье людей, рабочий ритм и экономику страны.



