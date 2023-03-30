Когда украинцам ждать повышения тарифов на газ

После окончания отопительного сезона в Украине планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию. Так что эксперты не исключают, что в скором времени могут измениться и тарифы на газ, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".



Тарифы на газ могут возрасти после отопительного сезона

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко рассказал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен.

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"Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен. Тарифы могут возрасти ввиду: пересмотра тарифа на электроэнергию и услуги водоканалов, учитывая сверхсложную финансовую ситуацию в Нафтогазе", — объясняет эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко.

Как говорит эксперт по ЖКХ, по некоторым оценкам, Нафтогаз нуждается в бюджете 200 – 300 миллионов гривен, поэтому можно предположить, что в Нафтогазе пойдут на непопулярные шаги и будут поднимать тарифы для населения, то есть для бытовых потребителей.

В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла на уровне 7,4 гривны за кубометр газа до 31 мая 2023 года. По мнению правительства, такая цена должна была дать возможность местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение в Украине.

Как писали "Комментарии", Правительство продлило специальный период со льготными ценами на электроэнергию до конца апреля. Такое решение обнародовал 24 марта 2023 Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ожидаемое повышение тарифов водоканалов приобрело свои очертания. Нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля.