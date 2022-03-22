Когда украинцам готовиться к референдуму – что значит новое заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Речь, в частности, о вопросах гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Как расцениваете подобные заявления? Насколько реалистичен такой референдум? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

С точки зрения законодательства Украины и полуостров, и временно оккупированные территории Донбасса продолжают оставаться Украиной

Политический эксперт Денис Гороховский не очень представляет, как в условиях войны можно провести референдум, например, о статусе АР Крым, учитывая, что с точки зрения законодательства Украины и полуостров, и временно оккупированные территории Донбасса продолжают оставаться Украиной. То есть – референдум должен проходить и там.

"Если же его проводить исключительно на территориях, контролируемых Украиной, его результаты никогда не признает РФ, – подчеркивает эксперт. – Не говоря уж о том, что сегодня Мариуполю, Чернигову и еще десятку городом поменьше явно не до "голосовалок". А ведь речь идет именно о проведении референдума в военное время, как элемента договоренностей с РФ, необходимых для завершения войны".

По словам Дениса Гороховского, есть еще и второй аспект: для возможной смены статуса отдельных территорий необходимо внесение изменений в Конституцию, что запрещено при действующем военном положении.

"Отменять военное положение во время боевых действий власть вряд ли рискнет. Поэтому мы имеем патовую ситуацию", – резюмирует эксперт.

Никто не будет проводить референдум под дулами автоматов

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что это заявление Зеленского носит в каком-то смысле рамочный характер. И не касается тактических задач – прекращения войны, выведения российских войск.

"Мы понимаем, что в таких условиях – во время военного положения – провести референдум невозможно. И потому что это будет антиконституционно, и потому что часть территории Украины контролируется российским войсками. Так что скорее это заявление, очерчивающее вероятность внесения изменений в Конституцию Украины. Но уже после того, как российские войска будут выведены с нашей территории", – поясняет эксперт.

По вопросам того же внеблокового статуса Украины – понятно, что сам президент принять такое решение не сможет, подписывая некий рамочный договор к РФ. Ведь в соответствии с Конституцией, такие решения принимаются народом, парламентом, а не единолично главой государства, отмечает Игорь Рейтерович.

"Так что, похоже, мы увидели информационный заброс от Зеленского, направленный на разные аудитории. И на внутреннюю. И на внешнюю, включая РФ (мол, мы готовы подумать над темами, которые волнуют Россию, при этом все глобальные вопросы обсуждаем с народом, а не, как Кремль, с узким кругом лиц, приближенных к главе государства) и Запад (показать, что переговоры продвигаются, но важные решения будут приниматься только после консультаций с гражданами Украины). Касательно проведения референдума здесь и сейчас – ничего такого Зеленский не говорил. Так что не следует разгонять "зраду". Никто не будет проводить референдум под дулами автоматов", – уверен эксперт.

Именно поэтому он считаю данное заявление президента рамочным. Демонстрирующим, что мы можем какие-то вопросы обсуждать. Но Украина НЕ МОЖЕТ признать тот же Крым территорий РФ. Однако есть вариант вынесения на референдум вопроса, к примеру, как расценивать статус этих территорий – временно аннексированные, временно оккупированные и так далее…

"При этом вопросов после этого заявления остается больше, чем ответов, – признался Игорь Рейтерович. – Надеюсь, вскоре появится больше деталей. По идее, процедура должна быть такой: подписывается некий рамочный документ, происходит вывод российских войск, а потом осуждение глобальных вопросов, связанных с нейтральным статусом Украины, нашим позиционированием касательно статуса Крыма и ОРДЛО, гарантиями безопасности".

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