Когда школы пойдут на зимние каникулы

По графику Министерства образования ученики должны пойти на зимние каникулы с 25 декабря, однако вряд ли учебный процесс пойдет по плану из-за эпидемии. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Ведь осенние каникулы сместились в некоторых школах. Разные области ушли на каникулы по-разному. По состоянию на 8 ноября на каникулах еще находились около тысячи общеобразовательных школ. Каникулы сместились в Харьковской области, Ровенской, Николаевской областях. Согласно графику Минобразования, с каникул учащиеся должны были выйти до 1 ноября. Однако из-за эпидемической ситуации школьники отдыхали дольше.

По графику МОН, учащиеся должны отдыхать с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Весной школьники должны уйти на каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года.

Однако есть определенные требования к количеству часов уроков для среднего образования. Старшеклассники должны учиться не менее 1110 часов, учащиеся с пятого до девятого класса – 890 часов.



Однако директора школ могут решать самостоятельно когда учащимся уходить на каникулы. К такой практике уже прибегают с 2020 года, с начала эпидемии коронавируса.



Как сообщал портал "Комментарии", нардеп рассказала, какие проблемы есть в украинской системе образования. Инна Совсун подчеркнула, что дошкольное образование пока в упадке. В Украине фактически отсутствует дошкольное образование до трех лет. Граждане не могут отдать ребенка в ясли, а должны брать отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, есть вопросы к методам работы с детьми в садах.

Также мы писали, о чем нужно помнить тем, кто вакцинировался от коронавируса. Объяснил, как работает вакцина врач-инфекционист. По словам врача-инфекциониста, действительно сейчас стало больше детей болеть, поскольку Дельта-вариант поражает и молодых людей, а не только взрослое население. Это одно из отличий нового штамма от того, каким украинцы инфицировались в 2020 году.

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