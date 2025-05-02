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Когда сделка о недрах между Украиной и США даст результат: на Западе озвучили прогноз

По информации Reuters, подписав соглашение о недрах Украина и США могут десятилетия ждать прибыли

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

США и Украина заключили сделку о недрах. Но финансовая отдача, с большой вероятностью, займет десятилетие или даже больше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Когда сделка о недрах между Украиной и США даст результат: на Западе озвучили прогноз

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, сложность заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

Консультанты по горнодобывающей промышленности привели агентству пример. По их словам, разработка рудников, добывающих статические важные полезные ископаемые в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада или Австралия, может занять от 10 до 20 лет. 

Также проблема скрывается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

"Reuters" пишет, что большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют недостаточно данных, чтобы подтвердить из экономическую целесообразность. Кроме того, инвесторы могут дважды задуматься, прежде чем прийти к решению о вложении средств в страну, где инфраструктура – такая как электроснабжение и транспорт – были разрушены полномасштабным вторжением РФ, и где безопасность в будущем не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово выводится из Украины — он просто мечтает. Реальность такова, что людям будет сложно обосновать инвестиции в такую страну, когда существуют возможности вложений в критически важные минералы в (других — ред.) странах, которые не находятся в состоянии войны", — высказался глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.Адам Уэбб.

Кроме того, Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU тоже разъяснил, что для получения дохода необходимо много времени и финансовых вложений.

"Переход от открытого ресурса к экономически жизнеспособному резерву требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее", — сказал он.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-ukraine-may-wait-decade-or-more-see-revenue-minerals-deal-2025-05-01/
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