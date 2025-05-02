Когда сделка о недрах между Украиной и США даст результат: на Западе озвучили прогноз

США и Украина заключили сделку о недрах. Но финансовая отдача, с большой вероятностью, займет десятилетие или даже больше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, сложность заключается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

Консультанты по горнодобывающей промышленности привели агентству пример. По их словам, разработка рудников, добывающих статические важные полезные ископаемые в странах с развитой горнодобывающей промышленностью, таких как Канада или Австралия, может занять от 10 до 20 лет.

Также проблема скрывается в том, что инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в стране, охваченной войной.

"Reuters" пишет, что большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют недостаточно данных, чтобы подтвердить из экономическую целесообразность. Кроме того, инвесторы могут дважды задуматься, прежде чем прийти к решению о вложении средств в страну, где инфраструктура – такая как электроснабжение и транспорт – были разрушены полномасштабным вторжением РФ, и где безопасность в будущем не гарантирована.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово выводится из Украины — он просто мечтает. Реальность такова, что людям будет сложно обосновать инвестиции в такую страну, когда существуют возможности вложений в критически важные минералы в (других — ред.) странах, которые не находятся в состоянии войны", — высказался глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.Адам Уэбб.

Кроме того, Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU тоже разъяснил, что для получения дохода необходимо много времени и финансовых вложений.

"Переход от открытого ресурса к экономически жизнеспособному резерву требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее", — сказал он.

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