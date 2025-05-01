Что даст Украине соглашение о недрах с США: кто в выигрыше

Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон. Средства с него будут направлять на новые украинские проекты – от добычи полезных ископаемых до инфраструктуры, при этом контроль над недрами полностью остается за Украиной. Можно ли ожидать, что в Украину теперь придут серьезные инвестиции? Может ли Киев рассчитывать на продолжение военной помощи от США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Никаких инвестиций в Украину ждать не стоит

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович отметил, что проблема полезных ископаемых заключается в том, что в Украине всё, что разведано и, что имеет хоть какую-то ценность уже кому-то принадлежит.

"То есть лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых все находятся в частных руках или принадлежат каким-то компаниям. Поэтому, когда президент Зеленский или правительство Украины выходит во внешний мир и предлагает какие-то полезные ископаемые – это немножко спекуляция или манипуляция, потому что предложить нечего. И то, что подписали с Великобританией, там на 100 лет какое-то сотрудничество (100-летнее соглашение о партнерстве — ред.) – там же тоже речь шла о ресурсах Украины. Потом премьер-министр говорил, что Украина – это ресурсный центр Европы. То есть, постоянно идёт спекуляция на теме, что в Украине что-то есть такое, что очень нужно всему миру. И вот сейчас американцем предложен тот же крашеный конь. Когда дело дойдёт до непосредственно инвестиций, мы увидим, что инвестировать некуда. Всё уже распределено, и никто сюда никого не пустит", – отметил эксперт.

По его словам, если бы была в Украине возможность добывать полезные ископаемые, они бы уже давно добывались и сюда бы пришли европейцы, китайцы, американцы, все, кто угодно, но мы же видим, что никто сюда не приходит. Никого сюда не пускают.

"Украина на 150-м месте в рейтинге экономической свободы. Это значит, что ни одна копейка, ни один доллар, ни один евро сюда не придут. Я думаю сейчас уже это поняли американцы, но просто и американцы, и подданные её величества европейцы, и китайцы, которые сюда уже попробовали заходить с инвестициями – все уже поняли, что что такое Украина. Что никаких инвестиций сюда отправлять нельзя. Именно поэтому у нас в стране нет никаких серьезных производств, нет автомобильных заводов. Ничего здесь не будет, пока будет продолжаться такая экономическая политика, которую проводит наш Нацбанк, Налоговый комитет ВР и Министерство финансов", – прокомментировал Павел Себастьянович.

Подписание сделки о ресурсах даёт дополнительные возможности для Украины

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что подписанный ночью документ президент США Дональд Трамп может представить, как реальную реализацию своих заявлений. Предложил сделку – получил результат. И этот результат он получил от Украины. Соответственно, именно Киев обеспечил первые реальные подвижки среди интересов Белого Дома.

"Если в подписанном договоре о ресурсах действительно закреплён факт о "зачёте" военной помощи как американского вклада в совместный фонд, администрация Трампа может вполне позитивно воспринять идею передачи новых пакетов вооружений Украине для изменения ситуации на линии фронта. Более того, такой подход, на фоне объявленной Трампом политики пересмотра затрат и, одновременно, стимулирования промышленности, выглядит рациональным", – отметил эксперт.

По его словам, подписанный договор о ресурсах так же играет роль и на "китайском направлении". Трамп может заявить своему избирателю, что "украинская ресурсная база" при любых сценариях развития событий не перейдёт под контроль КНР. А в коммуникации с Пекином договор играет роль якоря, который демонстрирует, что Украина находится в зоне американских интересов.

"Подписание сделки о ресурсах даёт дополнительные возможности для Украины. Но политика – динамичный процесс", – отметил Игорь Тышкевич.

Он обратил внимание на еще один нюанс. Подписанный договор облегчает переговоры о поставках оружия из США и развитии военно-технического сотрудничества. Но, тот же договор содержит нормы о формировании фонда обеими сторонами.

"В этом его "западня" — военная помощь не может быть бесконечна. При отсутствии процесса наполнения фонда украинской стороной, а тут имеем дело с "живыми деньгами", тот же Трамп получает возможность вернуться к резкой риторике. Дескать, США свои обязательства выполняют, фонд наполняется, а другая сторона не спешит. Вновь возвращаемся в временным рамкам и окну возможностей. Это не более года", – отметил эксперт.

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