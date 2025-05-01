На Западе назвали мощное решение, которое может принять Трамп после подписания соглашения о недрах

Глава Белого дома Дональд Трамп может согласиться на поставки оружия Украине после подписания соглашения о недрах. Журналисты The Times оценили, какие шансы на позитивное для Украины решение.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации подчеркивают, соглашение между Украиной и США о недрах, "дало Киеву столь необходимую уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона".

"Это также может затруднить президенту Трампу попытку принудить Украину к мирному соглашению с Россией, которое Киев считает наносящим ущерб своим национальным интересам", — отмечают журналисты.

Источники предполагают, что совсем мало шансов, что Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Киеву. Они говорят, что Трамп "опасается брать на себя вину, если Россия сокрушит Украину в случае, если он откажется от поддержки".

При этом журналисты обратили внимание на недавние заявления министра финансов Скотта Бессента про соглашение о недрах, вселили "в Украину новую веру".

После подписания соглашения министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Вашингтон может передать новые системы ПВО для защиты украинских городов от российских ракетных атак, но администрация Трампа не стала рассматривать этот вопрос.

Однако проект соглашения предполагает, что Киев получит помощь США в сфере безопасности в обмен на доступ к своим природным ресурсам.

"Это может не соответствовать четким гарантиям безопасности, о которых изначально просил президент Зеленский, но в Киеве надеются, что Трамп одобрит новые поставки американского оружия на Украину, хотя бы для защиты энергетических активов, в сохранности которых Америка теперь кровно заинтересована", — констатируют авторы.

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