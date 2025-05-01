Кто победил от соглашения о недрах: Трамп или Украина

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Кравцев Сергей
После подписания соглашения о недрах Украины у Дональда Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Но, судя по всему именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его муртады хотели сделать ее счастливой. И обеспечить ему наконец-то славу лучшего переговорщика в истории. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, банкир, блоггер Сергей Фурса.
Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников
Блогер замечает, что в это же время где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие украинские переговорщики, сумевшие превратить безумное по своей наглости предложение Трампа в приемлемое соглашение, не только не обременяющее Украину, не унижающее украинцев, но и не мешающее европейской интеграции.
Сергей Фурса отмечает, что не менее важен вопрос – есть ли в соглашении гарантии безопасности? Ответ на это однозначен: нет, нет, но их и не ждали. И, конечно, это соглашение не дает ни одного сигнала Путину.
Подытоживая эксперт, отметил, что этим соглашением мы в очередной раз убедились, что Трампу можно говорить нет. Когда он предлагает нечто, явно противоречащее национальным интересам. И после этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.
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