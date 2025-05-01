Кто победил от соглашения о недрах: Трамп или Украина

После подписания соглашения о недрах Украины у Дональда Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Но, судя по всему именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его муртады хотели сделать ее счастливой. И обеспечить ему наконец-то славу лучшего переговорщика в истории. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, банкир, блоггер Сергей Фурса.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Блогер замечает, что в это же время где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие украинские переговорщики, сумевшие превратить безумное по своей наглости предложение Трампа в приемлемое соглашение, не только не обременяющее Украину, не унижающее украинцев, но и не мешающее европейской интеграции.

"Будет ли от этого соглашения какой-нибудь экономический эффект? Скорее всего, нет. Возможно, она станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны, а может и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаем мнимый долг, нарисовавший себе в голове Трампа, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти посягательства Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну что ж, пусть рассказывает", – отметил эксперт.

Сергей Фурса отмечает, что не менее важен вопрос – есть ли в соглашении гарантии безопасности? Ответ на это однозначен: нет, нет, но их и не ждали. И, конечно, это соглашение не дает ни одного сигнала Путину.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США? Теоретически может. Но теоретически. Однако на практике однажды совпало, что Трамп разблокировал соглашения о продаже оружия Украине. То ли сделка виновата, то ли воздух в Риме, а может до Трампа наконец-то дошел, что он выглядит не очень, когда Путин вертит его на конце своего… телефона", – отметил Фурса.

Подытоживая эксперт, отметил, что этим соглашением мы в очередной раз убедились, что Трампу можно говорить нет. Когда он предлагает нечто, явно противоречащее национальным интересам. И после этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.

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