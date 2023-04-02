Когда придет тепло: синоптики дали новый прогноз погоды на апрель

Общая ситуация с погодой с приходом апреля не будет радовать украинцев. Как утверждают прогнозы синоптиков, второй месяц весны будет богат дождями, резкими перепадами температуры, а настоящее тепло и солнце порадуют только в конце апреля.

Погода в апреле (фото из открытых источников)

Но все же, как утверждают синоптики Украинского гидрометцентра, апрель 2023 года этого года будет теплее, как предусматривает норма.

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"Средняя месячная температура предполагается +9+13 градусов тепла (в Карпатах +7+8 градусов), что на 1-1,5 градуса (в Карпатском регионе на 2 градуса) выше нормы", — говорят прогнозисты.

Как свидетельствуют данные погодных карт Gismeteo, начало второго весеннего месяца в регионах нашей страны будет с дождями и прохладной погодой. С самого начала и в конце первой десятидневки апреля температура может снизиться, местами возможны даже минусовые температуры с морозами.

Настоящие, стойкие плюсы в большинство наших областей страны придут только в начале третьей декады апреля. В некоторых регионах воздух будет прогреваться до +18+20 градусов.

Погода в восточных регионах

Новый месяц весны придет с сильными дождями и невысокими плюсами – от +6 до +12 градусов, ночью +2 +4 градуса. Вторая десятидневка также прогнозируется сильными осадками, при этом воздух будет постепенно прогреваться до+ 14 +16 градусов.

Стабильное тепло придет после 20 апреля, наступит сухая и солнечная погода. Днем температура начнет подниматься до +17+20 градусов.

Погода в южных регионах

В южных регионах первая десятидневка апреля характеризуется резкими температурными изменениями, пройдет много осадков. Дневная температура будет делать прыжки от+ 5 до+ 10 градусов. Середина месяца будет с обильными осадками, но после этого станет умеренно тепло и осадки сменятся на потепление до +13 +16 градусов.

С 17 апреля придут стабильные плюсы, воздух будет прогреваться до +17 +18 градусов. Последняя неделя апреля будет солнечной и теплой, будет плюсовать до+ 20 градусов.

Погода в северных регионах

Первые дни нового месяца принесут возможные ночные заморозки, а днем температура будет меняться от +6 до+ 10 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. На середину месяца придется много осадков и плюсовые температуры будут только после 15 апреля.

Стабильные тёплые дни придут в северные регионы только в конце апреля.

Погода в западных регионах

Здесь первая неделя апреля принесет холод и ночные морозы, днем ожидается мокрый снег и снег с дождем. Как утверждают синоптики, первые пятнадцать дней апреля будут холодными и с большим количеством дождей.

Воздух в западных регионах прогреется только после 15 апреля, но солнечная и ясная погода придет, возможно, с первых дней мая. Прогнозируется дневное время от +9 до +15, ночью от+ 5 до+ 8 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет похолодание с дождями .