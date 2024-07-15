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Когда перестанут выключать свет в Украине: эксперт назвал дату

В Украине могут перестать выключать электроэнергию в начале осени.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что в начале осени в Украине могут перестать выключать свет. Основным условием этого будет отсутствие российских ракетных ударов, а также завершение ремонта энергоблоков на АЭС.

Когда перестанут выключать свет в Украине: эксперт назвал дату

В Украине могут быть отменены отключения света. Фото из открытых источников

В эфире канала "Киев24" Александр Харченко назвал начало осени возможным сроком, когда в Украине не будут выключать электроэнергию.

"Моя оценка выглядит так, что если погода действительно улучшится, то речь пойдет о 8-10 часах обеспеченных поставок в Киеве. А где-то в конце августа — начале сентября ограничений может не быть вообще", — заявил директор Центра исследований энергетики.

Специалист по энергетике подчеркнул, что такой вариант возможен, если Россия не будет наносить удары по украинским энергетическим объектам. Другим условием Харченко назвал окончание ремонта на атомных электростанциях.

"Если не будет дополнительных атак, то при условии своевременно проведенных ремонтов на АЭС, у нас есть шансы сентябрь-октябрь прожить без ограничений", — сказал Харченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал изменения в украинской энергосистеме. По его словам, украинцам будут меньше выключать свет с 20-х чисел июля. Кроме того, премьер рассказал о программах поддержки для разных категорий населения, которые смогут обеспечить электроэнергию при выключении света.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве энергетики рассказали, экспортирует ли Украина электроэнергию в другие страны в периоды отключений света в домах украинцев.






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Источник: https://t.me/kyivtv/67511
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