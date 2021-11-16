Когда ожидается военный кризис из-за агрессии РФ – прогноз Минобороны

Концентрация вооружения у границ Украины скоро превратится в полноценный военный кризис. Когда он произойдет, прогнозирует Минобороны и американские специалисты. Об этом пишет агентство "Униан" со ссылкой на выступление Анны Маляр, заместитель министра обороны.

В скором времени ожидается кризис в ситуации с российскими войсками на границе Украины - иллюстративное фото из сети

Анна Маляр в эфире телеканала ICTV сообщила, когда, как предполагают, может произойти военное обострение в результате агрессии РФ. Над этим размышляют и наши военные руководители, и их коллеги из США.

Разведчики Украины и США обмениваются информацией о ситуации на границе. Поэтому, утверждает Маляр, в итоге складывается полная и чёткая картина, сколько там находится живой силы, оружия, техники. Также известно о передвижении военных подразделений: масштабах. интенсивность, направление.

Ориентировочный период времени, когда может произойти максимальное обострение – это начало зимы 2021 г. В частности, уже в декабре станет ясно, в каком направлении будет развиваться ситуация, соглашаются украинские и американские спецслужбы.

Информация, обнародованная СМИ, не отображает полной картины, так как есть много секретных данных. Именно секретные данные свидетельствуют о том, что угроза действительно существует, говорит заместитель министра.

Мнения украинских и американских спецслужб отличаются по одному пункту: для зарубежных специалистов данные разведки – это повод для волнения, между тем Украина ежедневно живет в условиях постоянной эскалации и обострения со стороны РФ.

Издание "Комментарии" напоминает, что еще 31 октября информацию об усилении присутствия российских войск сообщило авторитетное американское издание The Washington Post. Впоследствии в сети появились подтверждающие спутниковые снимки. Украинское Министерство обороны на это сообщило, что в курсе ситуации и не видит ничего удивительного. Однако кое-что в поведении РФ подозрительно – об этом издание публиковало ранее соответствующий материал.

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