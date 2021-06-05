Когда откроют первую станцию метро на Виноградарь в Киеве

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Татьяна Веремеева
Новая станция метро в Киеве должна появиться в течение
нынешнего года. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил столичный градоначальник
Виталий Кличко.
Метро на Виноградарь откроют в 2021 году
По словам мера, власти уже все профинансировали и со
строительством в ближайшее время проблем быть не должно. Он рассказал, что
неоднократно выезжал на строительство новой ветки метро в Киеве.
Виталий Кличко отмечает, что из 1300 м под землей уже
проложено 900 м метро. Но строители гарантируют, что станцию можно будет
открыть в нынешнем году.
Городской глава Киева обратил внимание на то, что
строительство метро на Виноградарь не возможно без запуска Подольско-Воскресенского
моста.
Ранее "Комментарии" писали, что местные власти Киева
официально прокомментировали
информацию о возможном подорожании проезда в столичном метрополитене до 20
гривен за поездку, о котором заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской
области Алексей Павленко.
На сегодняшний день все вопросы, которые касаются ценовой
политики города рассматриваются в КГГА непосредственно. Там заявили, что
информация о подорожании является слухами, а вопрос о повышении стоимости
проезда сейчас даже не рассматривают. В городской власти объяснили, что для
повышения стоимости проезда необходимо тщательно изучить аналитику от
транспортников с расчётами, точными данными и обоснованиями подорожания. После уже нужно проводить общественные слушания.
Сам процесс занимает, как минимум, два месяца. Также в КГГА заявили, что вопрос
о подорожании проезда постоянно педалируют частные перевозчики, которые
оказались на грани банкротства из-за последствий карантина.
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