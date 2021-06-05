Когда откроют первую станцию метро на Виноградарь в Киеве

Новая станция метро в Киеве должна появиться в течение нынешнего года. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.



Метро на Виноградарь откроют в 2021 году

По словам мера, власти уже все профинансировали и со строительством в ближайшее время проблем быть не должно. Он рассказал, что неоднократно выезжал на строительство новой ветки метро в Киеве.

Виталий Кличко отмечает, что из 1300 м под землей уже проложено 900 м метро. Но строители гарантируют, что станцию можно будет открыть в нынешнем году.

Городской глава Киева обратил внимание на то, что строительство метро на Виноградарь не возможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.

Ранее "Комментарии" писали, что местные власти Киева официально прокомментировали информацию о возможном подорожании проезда в столичном метрополитене до 20 гривен за поездку, о котором заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

На сегодняшний день все вопросы, которые касаются ценовой политики города рассматриваются в КГГА непосредственно. Там заявили, что информация о подорожании является слухами, а вопрос о повышении стоимости проезда сейчас даже не рассматривают. В городской власти объяснили, что для повышения стоимости проезда необходимо тщательно изучить аналитику от транспортников с расчётами, точными данными и обоснованиями подорожания. После уже нужно проводить общественные слушания. Сам процесс занимает, как минимум, два месяца. Также в КГГА заявили, что вопрос о подорожании проезда постоянно педалируют частные перевозчики, которые оказались на грани банкротства из-за последствий карантина.

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