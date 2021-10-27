Коек в реанимациях снова не хватает: нардеп рассказал о ключевой ошибке власти полгода назад

Власть снова загнала себя в глухой угол в ситуации с пандемией. В Украине остановились кислородные фабрики. Глава Минздрава Ляшко признал, что кислород Украина теперь будет закупать у Польши. Коек в реанимациях снова не хватает. Врачей снова не хватает. Младшего медперсонала не хватает. Медикаментов нет – родственники больных в реанимациях покупают лекарства за свой счет. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий.

Больница. Фото из открытых источников

Нардеп отмечает, полгода назад было ясно, что следующая волна придет осенью. Полгода назад говорили о новом штамме Дельте. Полгода было у власти для того, чтобы подготовиться – построить кислородные станции, закупить лекарства по протоколам, оборудовать реанимации, создать реестр медицинских работников и финансовые мотивации для того, чтобы мобилизовать их в случае необходимости.

По словам политика, вместо заблаговременно подготовке к новой волне пандемии, деньги с Коронавирусного фонда пошли на программу "Большое строительство". Несложно догадаться, почему нужно было брать деньги именно с ковид-фонда. Потому что расход денег с него происходил по спецпроцедуре, без тендеров и надзора. А значит, украсть можно было гораздо больше обычного.

"Именно поэтому власть совершила преступление. Именно поэтому – не власть дилетантов, а власть убийц, укравшая не деньги на асфальте, а укравшая жизнь граждан! Это не "Большое строительство" – это мать троих детей, которая погибает в реанимации от удушья. Это не "Большое строительство" – это мужчина, умерший от инфаркта не дождавшись скорой. Это не "Большое строительство" — это дети, оставшиеся круглыми сиротами", – отметил нардеп.

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