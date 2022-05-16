Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни

В Люксембурге и Кельне прошли званые ужины украинской кухни. Наши блюда представил известный шеф-повар Евгений Клопотенко, все собранные средства пойдут на помощь украинцам, оказавшимся в зонах гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В сообщении говорится, что в Люксембурге и Кельне прошли так называемые ужины украинской кухни.