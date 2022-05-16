Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни

В Люксембурге и Кельне прошли званые ужины украинской кухни. Наши блюда представил известный шеф-повар Евгений Клопотенко, все собранные средства пойдут на помощь украинцам, оказавшимся в зонах гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В сообщении говорится, что в Люксембурге и Кельне прошли так называемые ужины украинской кухни.
"При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках кампании по популяризации украинской культуры состоялось несколько специальных гастрономических мероприятий в ряде европейских городов, в частности, в Люксембурге и Кельне", — говорится в сообщении.
По словам шеф-повара и главы ОО "Институт культуры Украины" Евгения Клопотенко, европейцы были приятно удивлены высоким уровнем украинской кухни. Средства, полученные в результате так называемых, званых ужинов, пойдут на закупку продуктов для украинцев, находящихся в зонах гуманитарной катастрофы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Евгений Клопотенко рассказал, чем занимается сейчас. По его словам, команда ресторана готовит около 1500 порций в день для бойцов территориальной обороны. Также Евгений Клопотенко отметил, что активно общается с международными компаниями по организации помощи для украинцев. Евгений сообщил, что дает интервью в СМИ о текущей ситуации в Украине и общается с шефами-поварами из-за границы. Коллег он призывает готовить украинские блюда, например борщ, и собирать донаты на нужды Украины. Кроме того, известный повар и ресторатор рассказывает иностранцам об украинской еде, учит готовить блюда, знакомит с украинской культурой.
Клопотенко провел званые ужины украинской кухни (фото из открытых источников)