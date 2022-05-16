logo

BTC/USD

29502.07

ETH/USD

2000.83

LTC/USD

66.19

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни
commentss НОВОСТИ Все новости

Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни

Денежные средства от этих гастрономических мероприятий пойдут на закупку продуктов для украинцев, которые находятся в зонах гуманитарной катастрофы

сегодня, 18:59
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
В Люксембурге и Кельне прошли званые ужины украинской кухни. Наши блюда представил известный шеф-повар Евгений Клопотенко, все собранные средства пойдут на помощь украинцам, оказавшимся в зонах гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В сообщении говорится, что в Люксембурге и Кельне прошли так называемые ужины украинской кухни.
"При поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках кампании по популяризации украинской культуры состоялось несколько специальных гастрономических мероприятий в ряде европейских городов, в частности, в Люксембурге и Кельне", — говорится в сообщении.
По словам шеф-повара и главы ОО "Институт культуры Украины" Евгения Клопотенко, европейцы были приятно удивлены высоким уровнем украинской кухни. Средства, полученные в результате так называемых, званых ужинов, пойдут на закупку продуктов для украинцев, находящихся в зонах гуманитарной катастрофы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Евгений Клопотенко рассказал, чем занимается сейчас. По его словам, команда ресторана готовит около 1500 порций в день для бойцов территориальной обороны. Также Евгений Клопотенко отметил, что активно общается с международными компаниями по организации помощи для украинцев. Евгений сообщил, что дает интервью в СМИ о текущей ситуации в Украине и общается с шефами-поварами из-за границы. Коллег он призывает готовить украинские блюда, например борщ, и собирать донаты на нужды Украины. Кроме того, известный повар и ресторатор рассказывает иностранцам об украинской еде, учит готовить блюда, знакомит с украинской культурой.

 

Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни

Клопотенко провел званые ужины украинской кухни (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MKIPUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!