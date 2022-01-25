Клопотенко оказался в центре нового скандала: кулинару вспомнили прошлогоднее заявление

Ставший известным после составления нового школьного меню кулинар Евгений Клопотенко оказался в центре нового скандала. Всему виной его высказывание в интервью программе "Зе интервьюер", где он заявил, что в своем ресторане предлагает гостя сердце лося. При этом Клопотенко даже подумать не мог, что это заявление вызовет такой шквал негодования в сети, ведь в Украине лось – животное, которое занесено в Красную книгу. Об этом информирует портал "Комментарии".

Евгений Клопотенко. Фото: womo.ua

Несмотря на то, что передача вышла еще в ноябре прошлого года на заявление Клопотенко обратили внимание лишь теперь. На странице в Instagram UA_Animals появился гневный пост, в котором говорится, что повар и ресторатор решил похвастаться тем, что он умеет готовить разные блюда, используя мясо диких животных. Больше всего удивило, что Клопотенко решил похвастаться блюдом из сердца лося, а это уже тянет на чистосердечное признание о нарушении закона.

Отметим, лоси в Украине – это животные, которые занесены Красную книгу. Из-за браконьеров, которые орудуют по всей территории страны эти животные оказались на грани исчезновения.

По факту видео UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и ГосЭкоинспекцию с требованием проверить, откуда у ресторана Клопотенко оказалась туша лося и имеет ли он право на приготовление блюд из диких животных, которые в Украине занесены в Красную книгу.

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