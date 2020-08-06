Кличко угрожает Киеву жестким карантином

Карантин в Киеве. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Ужесточить карантин могут, если количество новых больных в столице и дальше будет расти.

Киев все еще остается на втором месте в Украине по общему количеству инфицированных. Их в столице с начала вспышки уже насчитали почти 9 тысяч. За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 выросло на 180 человек. Если этот показатель, будет подниматься и далее, в столицу, которая сейчас в зеленой зоне, могут вернуться строгие ограничения.

"Произойдет это или нет - сейчас зависит только от нас с вами. От того, будем ли мы придерживаться элементарных карантинных правил и на сколько внимательны будем к своему здоровью", - отметил Кличко.

При этом он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.

В то же время, по данным Минздрава, Киева пока нет среди городов, где могут ужесточить карантин. В зоне риска оказались Харьковская, Ровенская, Черниговская и Хмельницкая области.

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