Второй за неделю: в Украине снова рекорд коронавируса

Врачи. Фото: lanacion.com

Второй день подряд Украина бьет собственные рекорды по количеству новых случаев инфицирования. За сутки в стране обнаружили еще 1318 пациентов с COVID-19. И это на 47 человек больше, чем было вчера. Такие данные сообщают на сайте СНБО, где ведут подсчет инфицированных.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом появилось во Львовской области - 197, а также в Киеве - 180. Не сбавляет пока обороты по темпам распространения COVID-19 и Харьковщина. За вчера там подтвердили диагноз у 142-х пациентов. Еще 127 инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской области и 110 - в Одесской.

В целом общее количество инфицированных в Украине выросло до 76 808 человек. В регионах ситуация такая:

Львовская область - 10420 случаев (+197);



г. Киев - 8992 случая (+180);

Ровенская область - 6538 случаев (+96);



Черновицкая область - 6383 случая (+85);

Закарпатская область - 5539 случаев (+77);

Ивано-Франковская область - 5295 случаев (+127);

Харьковская область - 4381 случай (+142);



Волынская область - 4108 случаев (+44);



Киевская область - 3980 случаев (+38);

Одесская область - 3748 случаев (+110);

Тернопольская область - 3177 случаев (+28);



Винницкая область - 2898 случаев (+18);

Житомирская область - 2036 случаев (+27);

Днепропетровская область - 1492 случая (+18);

Хмельницкая область - 1257 случаев (+25);

Черкасская область - 969 случаев (+10);

Донецкая область - 941 случай (+15);



Черниговская область - 937 случаев (+17);

Запорожская область - 890 случаев (+19);



Кировоградская область - 713 случаев (+2);

Николаевская область - 666 случаев (+8);

Сумская область - 594 случая (+24);



Полтавская область - 477 случаев (+5);

Херсонская область - 242 случая (+6);

Луганская область - 135 случаев (+0);

Сразу на 31 человека выросло за минувшие сутки число погибших от коронавируса в Украине. Их теперь 1819. А вот количество пациентов, которые выздоровели, увеличилось на 997 человек, до 42 524.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, почему карантин не помогает остановить распространение коронавируса в Украине.

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