Новый рекорд: коронавирус в Украине снова пошел в атаку

Коронавирус в Украине. Фото: golos.ua

Эпидемия коронавируса разгорается в Украине с новой силой. Медики отчитались о новом рекорде по количеству больных. За вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 1271 человека, - говорится на портале СНБО. И это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии.

В лидерах по количеству новых случаев снова оказалась Харьковская область. Здесь коронавирус подцепили еще 146 человек. Выше показатель за сутки только на Львовщине, где 156 больных, а также в Киеве, где 150 новых пациентов. Более сотни инфицированных за день прибавилось также в Ивано-Франковской области. Замыкает пятерку лидеров Одесская область.

В целом с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 75 490 человек. По регионам количество инфицированных следующее:

Львовская область - 10223 случая (+156);



г. Киев - 8812 случаев (+150);

Ровенская область - 6442 случая (+87);



Черновицкая область - 6298 случаев (+69);

Закарпатская область - 5462 случая (+78);

Ивано-Франковская область - 5168 случаев (+127);

Харьковская область - 4239 случаев (+146);



Волынская область - 4064 случая (+56);



Киевская область - 3942 случая (+65);

Одесская область - 3638 случаев (+93);

Тернопольская область - 3149 случаев (+28);



Винницкая область - 2880 случаев (+32);

Житомирская область - 2009 случаев (+42);

Днепропетровская область - 1474 случая (+15);

Хмельницкая область - 1232 случая (+32);

Черкасская область - 959 случаев (+4);

Донецкая область - 926 случаев (+23);



Черниговская область - 920 случаев (+11);

Запорожская область - 871 случай (+20);



Кировоградская область - 711 случаев (+0);

Николаевская область - 658 случаев (+10);

Сумская область - 570 случаев (+10);



Полтавская область - 472 случая (+6);

Херсонская область - 236 случаев (+6);

Луганская область - 135 случаев (+5);

Достаточно высоким за минувшие сутки оказался и показатель смертности от коронавируса. COVID-19 унес жизни еще 24 пациентов в Украине. Общее количество умерших выросло до 1788 человек.

Вместе с тем по состоянию на утро среды, 5 августа, выздоровели от коронавируса уже 41 527 пациентов, 914 из них прибавилось за вчера.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, почему молодые люди стали болеть COVID-19 намного чаще.

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