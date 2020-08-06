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Может плохо кончиться: в ВОЗ объяснили, почему все футбольные фанаты не могут вернуться на трибуны

В Украине спортивным фанатам разрешили занимать только четверть мест на трибунах

6 августа 2020, 11:08
Автор:

Виолетта Комаровская
Может плохо кончиться: в ВОЗ объяснили, почему все футбольные фанаты не могут вернуться на трибуны

Болельщики сборной Украины. Фото: metroplus.com.ua

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, почему все футбольные фанаты и зрители других спортивных мероприятий не могут вернуться на трибуны. Правила карантина четко ограничивают количество мест, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, - сообщает издание Sportbusiness.

Опасность кроется не только в том, что фанаты будут собираться на стадионе, не соблюдая при этом социальную дистанцию. Кроме этого они будут собираться после матчей, отдыхать в пабах и других общественных местах. Также вырастет нагрузка на общественный транспорт. 

"Теперь возьмите все те проблемы, которые мы имеем с ночными клубами и различными барами, и добавьте сюда мероприятие, которое может затянуться на 4-5 часов. Тысячи людей будут ехать на одном общественном транспорте, взаимодействовать между собой. Все это может обернуться катастрофическими последствиями", - говорит Майкл Райан. 

К слову, в Украине футбольных фанатов на трибуны уже пустили. Но во время матчей чемпионата страны занимать они могут лишь четвертую часть всех мест.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине вторые сутки подряд фиксируют рекорд по количеству новых больных с коронавирусом. 


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