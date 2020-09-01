Кличко рассказал, когда в Киеве могут остановить общественный транспорт

Весь общественный транспорт в Киеве могут остановить, если в украинской столице произойдет инфекционный взрыв. Об этом мэр города Виталий Кличко заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV. Причем речь идет как о маршрутках, троллейбусах и трамваях, так и о метрополитене.

Сейчас столица - одна из лидеров по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируют более чем по две сотни новых больных. Но поводов для остановки общественного транспорта пока нет, говорит Кличко.

Метро в Киеве. Фото: epravda.com.ua

"Мы пойдем на этот шаг, если число больных будет намного выше, чем количество больничных коек и врачей, которые могут лечить таких больных. Но это уже крайняя мера. Пока по тем показателям, что мы имеем, подобного не должно случиться", - отметил городской голова.

Также не планируют в Киеве пока закрывать школы и садики. Уже сегодня сядут за парты или же пойдут в сады около 300 тысяч детей.

"Мы подготовились к новому учебному году. Из нашего фонда около 30 миллионов гривен ушло на приборы для измерения температуры и защитные средства", - рассказал Кличко.

Напомним, что Кабмин рекомендует закрывать школы и сады, а также останавливать общественный транспорт только в красных карантинных зонах. Киев сейчас находится в желтой зоне.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, в каких случаях будут отправлять на самоизоляцию учителей.

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