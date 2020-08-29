В Минздраве рассказали, кого будут отправлять на самоизоляцию в случае заражения коронавирусом учителей

В случае заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 школьного учителя, эпидемиолог должен определить круг людей, которым необходима самоизоляция, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом передает "Интерфакс-Украина".



"Если есть подтвержденный случай учителя в школе, заболевшего COVID-19, решение относительно отправки на самоизоляцию принимает непосредственно эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Он пояснил, что в зависимости от эпидемиологического расследования именно эпидемиолог определяет, кто именно отправляется на самоизоляцию.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 116 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 2481 случай заражения инфекцией. В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что по состоянию на 9:00 29 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2492 человека. В то же время 56 138 человек выздоровели.



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