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Главная Новости Общество медицина В Минздраве рассказали, кого будут отправлять на самоизоляцию в случае заражения коронавирусом учителей
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В Минздраве рассказали, кого будут отправлять на самоизоляцию в случае заражения коронавирусом учителей

Министр здравоохранения рассказал, кто отправится на самоизоляцию

сегодня, 13:33
Автор:

Татьяна Веремеева

В случае заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 школьного учителя, эпидемиолог должен определить круг людей, которым необходима самоизоляция, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Если есть подтвержденный случай учителя в школе, заболевшего COVID-19, решение относительно отправки на самоизоляцию принимает непосредственно эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

В Минздраве рассказали, кого будут отправлять на самоизоляцию в случае заражения коронавирусом учителей

Он пояснил, что в зависимости от эпидемиологического расследования именно эпидемиолог определяет, кто именно отправляется на самоизоляцию.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 116 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 2481 случай заражения инфекцией. В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что по состоянию на 9:00 29 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2492 человека. В то же время 56 138 человек выздоровели.


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