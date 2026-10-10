Клад в старой копилке: обычная копейка 1992 может принести хозяину до 14 тысяч гривен

Мелкие металлические деньги, которые годами пылятся в старых копилках, куртках или выдвижных ящиках, могут оказаться настоящим финансовым бонусом. Нумизматы и коллекционеры предупреждают: обычная украинская монета номиналом 1 копейка 1992 года сегодня способна пополнить ваш бюджет на сумму от нескольких сотен до 14 тысяч гривен.

Монеты. Фото: из открытых источников

Впрочем, специалисты предостерегают от преждевременных иллюзий: сам по себе год чеканки еще не гарантирует высокой стоимости. Все зависит от конкретной разновидности штампа, его редкости и сохранности монеты. Для неопытного глаза все копейки кажутся одинаковыми, однако нумизматы оценивают мелкие нюансы – форму кистей, ширину шрифта, особенности трезубца и начертание цифр.

На рынке ценных монет Украины сформировался четкий прейскурант на самые популярные редкие разновидности 1 копейки 1992 года:

Разновидность 1.11АЭ – считается самым ценным среди коллекционеров, за такой экземпляр в хорошем состоянии можно получить от 8000 до 14000 гривен;

Разновидность 1.35АА также занимает высокие позиции и оценивается в пределах 10 000 – 11 000 гривен;

Разновидность 1.2АА – встречается чаще, но все равно стоит от 800 до 1 500 гривен.

Чтобы понять, держите ли вы в руках ценную монету, эксперты советуют не пытаться чистить ее агрессивными химическими средствами, это может существенно снизить ее стоимость. Лучшим решением будет сделать четкие макрофотографии аверса, реверса и группы (ребра монеты) и обратиться за оценкой на специализированные нумизматические форумы или аукционы.

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