Скарб у старій скарбничці: звичайна копійка 1992 року може принести господарю до 14 тисяч гривень

Дрібні металеві гроші, які роками припадають пилом у старих скарбничках, куртках чи висувних шухлядах, можуть виявитися справжнім фінансовим бонусом. Нумізмати та колекціонери попереджають: звичайна українська монета номіналом 1 копійка 1992 року випуску сьогодні здатна поповнити ваш бюджет на суму від кількох сотень до 14 тисяч гривень.

Монети. Фото: з відкритих джерел

Втім, фахівці застерігають від передчасних ілюзій: сам по собі рік карбування ще не гарантує високої вартості. Все залежить від конкретного різновиду штампу, його рідкісності та збереженості монети. Для недосвідченого очі всі копійки здаються однаковими, проте нумізмати оцінюють дрібні нюанси — форму гронів, ширину шрифту, особливості тризуба та накреслення цифр.

На ринку цінних монет України наразі сформувався чіткий прейскурант на найпопулярніші рідкісні різновиди 1 копійки 1992 року:

Різновид 1.11АЕ — вважається найціннішим серед колекціонерів, за такий екземпляр у гарному стані можна отримати від 8 000 до 14 000 гривень;

Різновид 1.35АА — також посідає високі позиції та оцінюється у межах 10 000 – 11 000 гривень;

Різновид 1.2АА — трапляється частіше, але все одно коштує від 800 до 1 500 гривень.

Щоб зрозуміти, чи тримаєте ви в руках цінну монету, експерти радять не намагатися чистити її агресивними хімічними засобами, адже це може суттєво знизити її вартість. Найкращим рішенням буде зробити чіткі макрофотографії аверсу, реверсу та гурта (ребра монети) і звернутися за оцінкою на спеціалізовані нумізматичні форуми або аукціони.

Читайт етакож на порталі "Коментарі" — навіщо на монетах роблять насічки: секрет, який допомагав ловити шахраїв.