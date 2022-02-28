Китайский фактор: будет ли Пекин пытаться взять Тайвань или же найдет способ, как утихомирить РФ

В разрезе российско-украинской войны не все обращают внимание на китайский фактор. Куда может качнуть Китай в ситуации российского вторжения в Украину? Будет ли он пытаться взять Тайвань или же сумеет найти общий язык с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

США применят такие санкции, которые окажутся очень невыгодны Китаю

Политолог-американист Владислав Фарапонов предполагает, что Китай будет выдерживать паузу до проведения переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне. И такого же уровня – между США и РФ (а они точно последуют после всего происшедшего).

"Пока видим, что в большей мере китайские заявления звучали в ракурсе поддержки РФ. Так спикер китайского МИД Ван Вэньбинь отмечал, что правительство КНР отказывается называть российскую "военную операцию" в Украине (как это преподносит Кремль) вторжением. И не критиковал действия РФ, пытаясь оправдать ее действия "обеспокоенностью России по вопросам безопасности"", – отмечает эксперт.

В то же время, Владислав Фарапонов не исключает, что США применят такие санкции, которые окажутся очень невыгодны Китаю.

"А ведь очень весомую роль в внешней политике КНР играет экономика", – поясняет эксперт.

С блицкригом у Кремля – полное фиаско, поэтому США и предложили Китаю провести переговоры по Украине

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что за поддержку России Путин пообещал Китаю создать прецедент "молниеносного вторжения".

"Это, когда по стране наносится мощный удар, со всех направлений вводятся большие военные силы, управление страной и войсками падает, народ приветствует "освободителей". И всё происходит так быстро, что мир не успевает очнуться – и что-то противопоставить. То есть, после блицкрига Путина в Украине Китай мог повторить нечто подобное по тому же сценарию с Тайванем. Но с блицкригом у Кремля – полное фиаско. Поэтому США и предложили Китаю провести переговоры по Украине", – отмечает Александр Кочетков.

По его мнению, Китай очень недоволен Путиным за обман насчет блицкрига.

"Опять же, у Китая изрядные экономические трудности, в решении которых США может помочь. Так что перспективы у подобных переговоров есть, – считает эксперт. – И каждый день, который держится Украина, увеличивает и возможность, и конструктивность таких переговоров. А Китай реально способен жестко одернуть Россию, так как в смысле экономики он является ее кислородной подушкой".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские вражеские войска продолжают нести потери в войне против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!