Китай резко нарастил важные для ВПК поставки в Россию: о чем идет речь

За время полномасштабного вторжения российских войск в Украину Пекин практически в 10 раз увеличил поставки в Россию важного класса современных станков. Также китайские производители теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением, жизненно важными для российской военной промышленности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что стремительный рост поставок станков, которые позволяют чрезвычайно точно фрезеровать металл, вызывает большое беспокойство у западных союзников Украины.

Авторы статьи ссылаются на российскую таможенную отчетность, которая показывает, что в июле китайские производители отгрузили таких инструментов на сумму $68 млн по сравнению с $6,5 млн в феврале 2022 года.

Отмечается, что российский импорт станков из ЕС резко сократился из-за ужесточения санкций. Таможенные декларации показывают, что устройства китайского происхождения составляли 57% российского импорта по стоимости в июле, тогда как до войны этот показатель был на уровне 12%. Москва также продолжает импортировать значительные объемы таких инструментов, изготовленных на Тайване и в Южной Корее.

По словам автора статьи, Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, рискуют подвергнуться действиям со стороны США, которые могут поставить под угрозу их способность торговать на других рынках.

В то же время Пекин настаивает на том, что не поставляет летальное оружие в Москву и отрицает поддержку военных усилий своего соседа, но также отвергает применение санкций. Однако годовой товарооборот между двумя странами достиг "исторического максимума" – почти 200 миллиардов долларов.

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