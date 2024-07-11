Кислица рассказал, как созвали Совбез ООН по Охматдету в обход председательствующей там России

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Slava Kot
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, как ему удалось организовать Совбез ООН по российскому ракетному удару по детской больнице "Охматдет", несмотря на председательство России.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Фото из открытых источников
Сергей Кислица в интервью "Голосу Америки" объяснил, что не мог написать обращение к председательствующей в Совете Безопасности России по удару по детской больнице. Однако украинскому постпреду удалось обойти председательство РФ в Совбезе благодаря письмам другим странам.
Однако Россия пыталась не допустить Украину к участию в заседании Совбеза. По словам Кислицы, вечером того же дня представители РФ направили сообщения для всех членов Совета Безопасности о том, что они не будут удовлетворять обращение Украины и объяснили это решение якобы нарушением сложившейся практики таких обращений.
По словам Кислицы, Россия проиграла бы такое голосование, поэтому была вынуждена согласиться на заседание Совбеза ООН по российскому ракетному удару по детской больнице в Киеве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пошла на циничный шаг после заседания Совета Безопасности по удару по "Охматдету".
Также "Комментарии" писали, что Кислица "разнес" представителя РФ на заседании Совбеза ООН.
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