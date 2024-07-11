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Кислица рассказал, как созвали Совбез ООН по Охматдету в обход председательствующей там России

Сергей Кислица рассказал, как его письмо разозлило российскую сторону и разрешило Украине провести заседание Совета Безопасности по удару РФ по детской больнице.

сегодня, 12:07
Автор:
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Slava Kot
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, как ему удалось организовать Совбез ООН по российскому ракетному удару по детской больнице "Охматдет", несмотря на председательство России.

Кислица рассказал, как созвали Совбез ООН по Охматдету в обход председательствующей там России

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица в интервью "Голосу Америки" объяснил, что не мог написать обращение к председательствующей в Совете Безопасности России по удару по детской больнице. Однако украинскому постпреду удалось обойти председательство РФ в Совбезе благодаря письмам другим странам.

"Я направил 14 писем всем легитимным членам Совбеза, кроме РФ о том, что я прошу их созвать заседание Совбеза. Я очень благодарен целому ряду стран прежде всего Эквадору, Франции, а также США, Великобритании, другим странам, понимая весь трагизм ситуации они пошли нам на встречу и созвали это заседание. Таким образом мне удалось обойти эту потребность в обращении к нелегитимному президенту Совета Безопасности", — сказал Кислица.

Однако Россия пыталась не допустить Украину к участию в заседании Совбеза. По словам Кислицы, вечером того же дня представители РФ направили сообщения для всех членов Совета Безопасности о том, что они не будут удовлетворять обращение Украины и объяснили это решение якобы нарушением сложившейся практики таких обращений.

"Мною были проведены достаточно конструктивные переговоры с практически большинством стран-членов Совета Безопасности. Практически все из них, с кем я разговаривал, сошлись во мнении, что мои правовые аргументы правильные по правилу 37 – приглашаются страны, не являющиеся членами Совбеза. Это правило предусматривает, что там нет и буквы о председательстве, там написано, что страна, не являющаяся членом Совбеза, может быть приглашена решением Совета Безопасности принять участие без права голоса. Это письмо вывело из себя российскую сторону", — рассказал Кислица.

По словам Кислицы, Россия проиграла бы такое голосование, поэтому была вынуждена согласиться на заседание Совбеза ООН по российскому ракетному удару по детской больнице в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пошла на циничный шаг после заседания Совета Безопасности по удару по "Охматдету".

Также "Комментарии" писали, что Кислица "разнес" представителя РФ на заседании Совбеза ООН.



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