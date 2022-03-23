Киселеву и Скабеевой сообщено о подозрении: в чем их обвиняют

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Лиля Воробьева
Гражданам России Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении за совершение призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло за собой тяжелые последствия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Пропагандистка Ольга Скабеева (фото из открытых источников)
Чтобы оправдать в глазах российской общественности военные преступления и преступления против человечности, руководство РФ привлекло многих журналистов и известных личностей. Как утверждают следователи, российские журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали решение руководства Кремля и призывали к захвату российскими военнослужащими территории суверенной Украины.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что все дела будут доведены до конца.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам организации военно-политической властью России широкомасштабного вооруженного вторжения в наше государство и нанесенные ракетно-бомбовые удары, повлекшие потери и ранения тысяч мирных граждан, разрушение большого количества объектов гражданской инфраструктуры, не служащих военным целям, причиненный значительный ущерб экологии и безопасности населения, расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
Следствие продолжается, совершаются необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех должностных лиц, посягавших на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, совершавшие военные и другие преступления в ходе российской агрессии. Также они объявлены в международный розыск и наложен арест на их активы, где бы они не были.
За совершение этого преступления УКУ предусмотрено максимальное наказание – это пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венедиктова заговорила об обмене пленными .
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