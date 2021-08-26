Кинологи полиции трогательно поздравили четвероногих коллег с Днем благодарения собаке

В четверг, 26 августа, кинологи полиции Донетчины поздравили своих четвероногих коллег с Днем благодарности собаке. Его отмечают с 2004 года. Пост благодарности появился в Twitter Министерства внутренних дел.

Кинологи - фото из открытых источников

"Несмотря на неофициальный статус праздника, кинологи полиции Донетчины от всего сердца выражают безграничную благодарность четвероногим коллегам. Спасибо за службу, за дружбу, за горячее сердце, полное любви! Никогда не изменим", — говорится в посте.

Также кинологи полиции поделились несколькими трогательными фотографиями рабочих будней с четвероногими коллегами.





Напомним, в Индии нашли останки странного животного, которое проживало миллионы лет назад и спроектировали его вид. Американские ученые из Университета Джона Хопкинса нашли останки существа на раскопках видео. По предварительным выводам, странное животное проживало на этой территории примерно 55 миллионов лет назад. Археологи считают, что большинство копытных животных пошли именно от этого существа. Назвали удивительного зверя камбайтерий. С виду это животное имело признаки свиньи, собаки, носорога. По размерам оно было не больше чем овца. От нее пошли группы млекопитающих, в которую входят носороги и тапиры.

Ученые предполагают, что зверь быстро бегал, но был значительно примитивнее по сравнению с другими видами той эры. Впервые камбайтерия описали еще в 2015-м, когда смогли найти достаточно количество остатков для изучения. Однако вероятный вид доисторического млекопитающего спроектировали достаточно недавно. Новые данные дают представление о происхождении некоторых видов лошадей на территории Индии и позволяет проследить миграцию на другие континенты.

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