Ким Чен Ын заговорил о готовности к войне: какой приказал поступил северокорейской армии

Северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал от командования Корейской народной армии повысить уровень боевой готовности и сделать военную подготовку подразделений более интенсивной. Главной задачей командиров он назвал обеспечение способности войск действовать в условиях войны. Об этом сообщает The Korea Times.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало во время встречи с командирами рот КНА, которая прошла в Пхеньяне 22–23 октября. Мероприятие стало третьим собранием такого формата. По информации издания, Ким Чен Ын подчеркнул, что именно от качества подготовки подразделений зависит укрепление вооружённых сил страны.

"Главная революционная задача командиров рот – завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны", — заявил северокорейский руководитель, призвав существенно улучшить интенсивность тренировок.

Он также связал перспективы строительства сильной армии с деятельностью командиров, выразив уверенность в дальнейшем развитии военного потенциала КНДР. По его словам, необходимо ускорить так называемую военную революцию по корейской модели и сосредоточиться на подготовке боеспособных подразделений.

Отдельное внимание Ким уделил идеологической составляющей службы. Он потребовал укреплять связь армии с правящей Трудовой партией и сохранять идеологическую дисциплину среди военнослужащих.

Собрание стало первым общевойсковым мероприятием подобного масштаба после девятого съезда Трудовой партии Кореи, состоявшегося в феврале.

Новые заявления Пхеньяна свидетельствуют о сохранении курса на повышение боеготовности и усиление военной дисциплины. Вместе с тем публичные призывы к подготовке к войне сами по себе не подтверждают, что Северная Корея планирует конкретную военную операцию. Основной акцент руководства страны пока сделан на тренировках, укреплении подразделений и идеологическом контроле над армией.

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