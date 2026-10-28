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Кім Чен Ин заговорив про готовність до війни: який наказ надійшов північнокорейській армії

Лідер КНДР назвав бойовий вишкіл підрозділів головним завданням командирів і зажадав радикально посилити інтенсивність навчань

28 жовтня 2026, 09:14
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Кравцев Сергей

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав від командування Корейської народної армії підвищити рівень бойової готовності та зробити військову підготовку підрозділів більш інтенсивною. Головним завданням командирів він назвав забезпечення здатності військ діяти за умов війни. Про це повідомляє The Korea Times.

Кім Чен Ин заговорив про готовність до війни: який наказ надійшов північнокорейській армії

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала під час зустрічі з командирами рот КНА, яка відбулася у Пхеньяні 22–23 жовтня. Захід став третім зібранням такого формату. За інформацією видання, Кім Чен Ін підкреслив, що саме від якості підготовки підрозділів залежить зміцнення збройних сил країни.

"Головне революційне завдання командирів рот — завершити бойову підготовку своїх підрозділів для повної готовності до ведення війни", — заявив північнокорейський керівник, закликавши суттєво покращити інтенсивність тренувань.

Він також пов'язав перспективи будівництва сильної армії з діяльністю командирів, висловивши впевненість у подальшому розвитку військового потенціалу КНДР. За його словами, необхідно прискорити так звану військову революцію за корейською моделлю та зосередитися на підготовці боєздатних підрозділів.

Окрему увагу Кім приділив ідеологічній складовій службі. Він зажадав зміцнювати зв'язок армії з правлячою Трудовою партією та зберігати ідеологічну дисципліну серед військовослужбовців.

Збори стали першими загальновійськовими заходами подібного масштабу після дев'ятого з'їзду Трудової партії Кореї, що відбувся в лютому.

Нові заяви Пхеньяна свідчать про збереження курсу на підвищення боєздатності та посилення військової дисципліни. Водночас публічні заклики до підготовки до війни самі собою не підтверджують, що Північна Корея планує конкретну військову операцію. Основний акцент керівництва країни поки що зроблено на тренуваннях, зміцненні підрозділів та ідеологічному контролі над армією.

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