Назревает что-то серьезное: зачем КНДР направила артиллерию к границе с Южной Кореей

Напряженность между Северной и Южной Кореями усилилась после взаимных обвинений в связи с пограничным инцидентом. В понедельник, 26 октября, корреспондент Reuters заметил три северокорейские бронированные машины неподалеку от демилитаризованной зоны. По данным южнокорейского агентства Yonhap, это самоходные 122-миллиметровые гаубицы. Их стволы были направлены на юг.

Артиллерия КНДР. Фото: из открытых источников

Журналисты также увидели около 20-30 северокорейских военных, устанавливавших ограждение внутри демилитаризованной зоны. Публичная демонстрация артиллерийской техники вблизи границы считается редкой. Профессор Университета Кеннам в Сеуле Лим Эул-Чул предположил, что таким образом Пхеньян сигнализирует о готовности силой отстаивать свою пограничную политику.

Новый виток противостояния связан со взрывом 21 сентября. Южная Корея заявила, что причиной стала мина, установленная северокорейскими военными, и расценила произошедшее как нарушение соглашения о перемирии в Корейской войне. Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, также указало на нарушение условий перемирия. Пхеньян отверг обвинения.

На прошлой неделе Сеул обратился в Совет Безопасности ООН по поводу инцидента. В ответ КНДР направила письмо, в котором обвинила Южную Корею в использовании ситуации для критики северокорейских работ по укреплению границы.

Как сообщило государственное агентство KCNA, Пхеньян предупредил, что любое нарушение его суверенитета может повлечь меры самообороны. Северокорейская сторона возложила на Сеул ответственность за возможные последствия дальнейшего обострения.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что позиция Пхеньяна, по всей видимости, повторяет прежние заявления и направлена на оправдание пограничных работ. Размещение бронированных машин отдельно не комментировалось.

Несмотря на взаимные обвинения и демонстрацию военной техники, Сеул предложил провести переговоры с Северной Кореей, чтобы снизить напряженность. Пока неизвестно, согласится ли Пхеньян на диалог и приведут ли дипломатические усилия к деэскалации.

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