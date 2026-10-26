logo

BTC/USD

80216

ETH/USD

2321.35

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Назревает что-то серьезное: зачем КНДР направила артиллерию к границе с Южной Кореей
commentss НОВОСТИ Все новости

Назревает что-то серьезное: зачем КНДР направила артиллерию к границе с Южной Кореей

На фоне спора из-за взрыва мины возле демилитаризованной зоны у границы заметили северокорейские бронированные машины с гаубицами

26 октября 2026, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Напряженность между Северной и Южной Кореями усилилась после взаимных обвинений в связи с пограничным инцидентом. В понедельник, 26 октября, корреспондент Reuters заметил три северокорейские бронированные машины неподалеку от демилитаризованной зоны. По данным южнокорейского агентства Yonhap, это самоходные 122-миллиметровые гаубицы. Их стволы были направлены на юг.

Назревает что-то серьезное: зачем КНДР направила артиллерию к границе с Южной Кореей

Артиллерия КНДР. Фото: из открытых источников

Журналисты также увидели около 20-30 северокорейских военных, устанавливавших ограждение внутри демилитаризованной зоны. Публичная демонстрация артиллерийской техники вблизи границы считается редкой. Профессор Университета Кеннам в Сеуле Лим Эул-Чул предположил, что таким образом Пхеньян сигнализирует о готовности силой отстаивать свою пограничную политику.

Новый виток противостояния связан со взрывом 21 сентября. Южная Корея заявила, что причиной стала мина, установленная северокорейскими военными, и расценила произошедшее как нарушение соглашения о перемирии в Корейской войне. Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, также указало на нарушение условий перемирия. Пхеньян отверг обвинения.

На прошлой неделе Сеул обратился в Совет Безопасности ООН по поводу инцидента. В ответ КНДР направила письмо, в котором обвинила Южную Корею в использовании ситуации для критики северокорейских работ по укреплению границы.

Как сообщило государственное агентство KCNA, Пхеньян предупредил, что любое нарушение его суверенитета может повлечь меры самообороны. Северокорейская сторона возложила на Сеул ответственность за возможные последствия дальнейшего обострения.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что позиция Пхеньяна, по всей видимости, повторяет прежние заявления и направлена на оправдание пограничных работ. Размещение бронированных машин отдельно не комментировалось.

Несмотря на взаимные обвинения и демонстрацию военной техники, Сеул предложил провести переговоры с Северной Кореей, чтобы снизить напряженность. Пока неизвестно, согласится ли Пхеньян на диалог и приведут ли дипломатические усилия к деэскалации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев поставил точку в скандале с пленными КНДР: Сибига сделал важное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/north-korea-tells-un-south-fabricated-landmine-incident-kcna-says-2026-10-25/
Теги:

Новости

Все новости