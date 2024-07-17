Киевская власть наконец перестала косить траву: что произошло

В связи с накрывшей столицу аномальной жарой Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение временно приостановить кошение травы на всех балансовых территориях города. Это означает, что парки, скверы и другие зеленые зоны Киева на время станут еще зеленее.

Столица отказывается от кошения газонов из-за жары

"Комментарии.Киев" сообщили, что киевляне поддержали такое решение, однако убеждены, что его нужно вводить не временно, а на постоянной основе.

"Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского горсовета считает целесообразным воздержаться от скашивания газонов и травяной растительности в течение жарких и засушливых периодов, что обеспечит снижение температуры нагрева почвенной поверхности, уменьшение испарения влаги из почвы и предотвращать ослабление растений", — говорится в сообщении КГГА

Отказ от кошения газонов в жаркий период имеет ряд преимуществ:

Защита растений: Скашивание травы во время высоких температур является стрессом для растительности, что может привести к ее повреждению и гибели.

Сохранение влаги: Высокая трава помогает сохранить влагу в почве, что особенно важно в условиях жары и засухи.

Снижение температуры: Травяной покров снижает температуру поверхности почвы, что способствует созданию более комфортного микроклимата.

Забота о работниках: Отказ от кошения в жару позволяет избежать тепловых ударов у работников коммунальных служб.

Кроме того, департамент обратился к управляющим компаниям придомовых территорий с рекомендациями воздержаться от кошения газонов, хотя окончательное решение в этом вопросе остается за ними.

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