Киев впервые попал в перечень 100 лучших городов мира: на какой позиции

Украинцы получили очередной повод для гордости за свою страну и — особенно — столицу. Все потому, что наш Киев впервые вошел в мировой перечень сотни лучших городов. Как сообщает компания Resonance, составляющая рейтинг, украинская столица удобно расположилась на 87 позиции.



Киев занял 87 позицию в рейтинге лучших городов мира в 2021 году. Фото из открытых источников

Интересно, что в общем перечне Киев отмечают, как европейскую столицу, которая может прийти на ум не самой первой, однако являющуюся одной из самых выразительных. Также главному городу Украины достался один из самых колоритных эпитетов от составителей ТОПа — Киев назвали "1500-летней живой энциклопедией славянской истории".

Следует отметить, что за предыдущий год Киеву удалось весьма улучшить свои показатели, которые анализируются представителями компании, работающей над рейтингом. Об этом свидетельствует внушительный разрыв между нынешним и прошлым местом — целых 52 ступеньки (в 2020 году Киев был 139-м в перечне — ред.).





К слову, для анализа специалисты исследовали, насколько безопасными можно считать выбранные города, доступен ли в них транспорт, какие есть перспективы у представителей бизнеса, сколько культурных учреждений работает на их территории и т.п.

Интересно, что в нынешней сотне Киев расположился выше Минска, Дюссельдорфа, Бухареста, Ганновера, Мехико и Манчестера.

В компании Resonance отметили, что украинская столица является такой же красочной и яркой, как наш государственный флаг.

Кстати, во главе рейтинга оказалась британская столица — Лондон. Также в первой пятерке лучших мест мира оказались Нью-Йорк, Париж, Москва и Токио.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о результатах рейтинга журнала Forbes, который определял самых богатых людей мира. Кто из украинцев оказался в этом перечне, узнавайте в нашем материале.

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