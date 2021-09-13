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Киев на первом месте по количеству новых случаев COVID-19: Кличко рассказал о вероятности локдауна

Киев лидирует по количеству новых заболеваний на коронавирус

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей

Столица Украины продолжает оставаться лидером антирейтинга относительно новых кейсов заболевания на коронавирус. Так за 12 сентября в Киеве зарегистрировали 166 новых случаев Covid-19. Всего же за воскресенье в Украине подтвердили 1205 новых случаев заболевания. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Киев на первом месте по количеству новых случаев COVID-19: Кличко рассказал о вероятности локдауна

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу "Интер" сообщил, что у него ещё есть надежда, что не нужно будет вводить в столице локдаун. Тем не менее Виталий Кличко признал, что сегодня Киевская администрация рассматривает все варианты, в том числе и введение жестких карантинных ограничений. Единственный выход, по мнению Кличко, избежать локдауна – это ускоренная, массовая вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических норм. Если эти два правила будут соблюдены, то с большой вероятности масштабного карантина удастся избежать.

Кличко отметил, что, если взять для сравнения Киев и другие города Украины, то столица довольно неплохо держится по уровню вакцинации и есть все шансы, что все же удастся избежать локдауна.

Читайте также на портале "Комментарии" — врач-эпидемиолог Алексей Галимский высказал мнение, что причина всплеска заболеваемости на коронавирус кроется в ошибках, которые власть допустила в августе во время празднования 30-летия Независимости Украины, когда в города были огромные скопления людей и теперь страна катятся в "красную зону" карантина. Также врач считает, что власть должна была запретить массовые крестные ходы, которые также привели к активизации заболеваемости.


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Источник: https://inter.ua/ua/live
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