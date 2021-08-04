Каждый литр - фальсификат: в Украине продают продают поддельный алкоголь

Поддельный алкоголь в Украине не является большой редкостью. Каждый литр крепких алкогольных напитков — это фальсификат. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам налоговой, финансовой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В Украине продают поддельный алкоголь. Фото из открытых источников

По словам политика, с каждого второго литра не платится акциз. На сегодняшний день даже в столице можно отыскать магазины, где наливают спиртное "на разлив", что является запрещенным.

В интернете также можно найти объявления о продаже крепкого алкоголя целыми тетра-паками. Гетманцев отметил, что в таких случаях каждый второй литр является нелегальным. За него не платят акциз.

Что касается качества такого алкоголя, то гарантировать его, конечно же, никто не может. Политик подчеркнул, что сейчас в стране едва ли не самая худшая за многие годы ситуация, касающаяся продажи фальсификата. Это касается, к слову, и табачных изделий. Сейчас серый рынок подакцизных товаров стремительно растет, что является не очень радужным фактом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что украинцам продают фальсификат молока. К этому востребованному продукту могут добавлять даже и переработанный куриный жир и гидрогенизированные жиры. Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова рассказала, где чаще всего можно встретить поддельный товар. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине продают около 70% некачественного масла. Эксперты рассказали, как правильно выбирать сливочное масло, чтобы не попасться на подделку. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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