Каждый год минус такой город, как Житомир: через сколько поколений нация украинцев «испарится»

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Ткачик Олеся
НБУ прогнозирует чистый отток населения за границу в 2024-2025 годах на уровне 700 тыс. человек. Приток населения, по данным Нацбанка, может начаться с 2026 года.
Украинцы
Как считает экономист Алексей Кущ, на самом деле, это очень оптимистический прогноз. По оценкам эксперта, даже в случае завершения войны, отток населения из Украины в контексте воссоединения семей за рубежом, составит не менее 1 млн человек.
При этом, по мнению экономиста, трансферты трудовых мигрантов в Украину сократятся в два раза: с 15 млрд долларов до войны до 7-8 млрд долларов после завершения военных действий.
Как говорит Кущ, Украина входит в крайне опасный трек: смертность в ближайшие годы будет составлять по 500 тыс человек в год, а рождаемость — до 180-200 тыс.
При этом, по его словам, четко выраженная регрессия рождаемости с коэффициентом фертильности 0,8: 8 млн женщин — 3,5 млн женщин — 1,4 млн женщин — 0,7 млн женщин фертильного возраста.
В этом случае, Украина будет приглашать по 300 тыс мигрантов в год как советуют демографы. Но, подчеркивает эксперт, тогда поток трудовых трансфертов будет не "в Украину", а "из Украины", в миллиардах долларов минус.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинцы опять начали чаще покидать родину и выезжать за границу.
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