Каждый год минус такой город, как Житомир: через сколько поколений нация украинцев «испарится»

НБУ прогнозирует чистый отток населения за границу в 2024-2025 годах на уровне 700 тыс. человек. Приток населения, по данным Нацбанка, может начаться с 2026 года.

Украинцы

Как считает экономист Алексей Кущ, на самом деле, это очень оптимистический прогноз. По оценкам эксперта, даже в случае завершения войны, отток населения из Украины в контексте воссоединения семей за рубежом, составит не менее 1 млн человек.

При этом, по мнению экономиста, трансферты трудовых мигрантов в Украину сократятся в два раза: с 15 млрд долларов до войны до 7-8 млрд долларов после завершения военных действий.

Как говорит Кущ, Украина входит в крайне опасный трек: смертность в ближайшие годы будет составлять по 500 тыс человек в год, а рождаемость — до 180-200 тыс.

"То есть, минус 300 тыс в виде отрицательного демографического прироста ежегодно. Это каждый год минус такой город как Житомир. За 10 лет — минус 3 млн человек и это без учета миграции за рубеж. Демографический столб — то есть основа в виде жителей страны возрастом 0-4 года — по разным оценкам, у на около 1,5 млн человек", — отмечает экономист.

При этом, по его словам, четко выраженная регрессия рождаемости с коэффициентом фертильности 0,8: 8 млн женщин — 3,5 млн женщин — 1,4 млн женщин — 0,7 млн женщин фертильного возраста.

"Нация может в буквальном смысле испариться за три поколения. Кто унаследует тогда эту землю?" — спрашивает экономист.

В этом случае, Украина будет приглашать по 300 тыс мигрантов в год как советуют демографы. Но, подчеркивает эксперт, тогда поток трудовых трансфертов будет не "в Украину", а "из Украины", в миллиардах долларов минус.

"Кроме того, посмотрите на сегодняшнюю Британию и, в частности, на Ливерпуль. Афро-азиатская молодежь и украинские пенсионеры — не очень оптимальная и стабильная демографическая пирамида", — подытожил Кущ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинцы опять начали чаще покидать родину и выезжать за границу.



