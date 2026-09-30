Каждый час воздушной тревоги стоит Украине $45 миллионов – министр экономики

Постоянные воздушные угрозы и остановка предприятий во время сирен наносят колоссальный ущерб финансовой системе Украины. Как сообщил в комментарии для издания The Guardian руководитель Министерства экономики и окружающей среды Александр Кравченко, каждый час вынужденного простоя из-за ракетной опасности обходится государству примерно в 45 миллионов долларов (34 миллиона фунтов стерлингов). В настоящее время правительство активно ищет баланс, чтобы сохранить жизнеспособность рынка в условиях регулярных российских обстрелов промышленных, логистических и ИТ-объектов.

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Глава ведомства подчеркнул, что агрессор целенаправленно бьет по базам, обеспечивающим работу бизнеса, пытаясь полностью заблокировать финансовую жизнь страны. В то же время, чиновник признал, что Украина столкнулась с новыми технологическими вызовами.

"Мы не до конца предполагали, как быстро Россия разработает эти реактивные беспилотники и будет использовать их для поражения всего", — поделился министр, комментируя недавние удары по столице.

По словам чиновника, присоединившегося к Кабмину летом, сирены иногда раздаются до 10 часов в сутки, что заставляет отправлять персонал в безопасные места.

"Если люди находятся в бункере, бизнес останавливается", — констатировал Кравченко.

Чтобы минимизировать финансовые потери, власти разработали специальную двухуровневую систему уведомлений. "Красный" режим сигнализирует о прямой ракетной атаке и требует немедленной эвакуации в хранилища. Вместо этого "желтый" маркирует дроновую угрозу, что позволяет многим компаниям не прекращать процессы — по данным Минэкономики, такой опцией воспользовалась уже большая часть рынка.

Однако компромисс с безопасностью остается чрезвычайно рискованным, что подтвердила недавняя трагедия в столице, когда реактивный БПЛА попал в Национальную академию наук во время "желтого" уровня тревоги, унеся жизни двух сотрудников на рабочих местах. В общей сложности, по подсчетам министерства, только с начала этого года атаки РФ уничтожили основные фонды Украины на сумму около 10 миллиардов долларов. Кроме заводов и складов под ударом оказались дата-центры, а экспорт дополнительно усложняет длительная блокада черноморских портов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за непрерывных ударов российских беспилотных летательных аппаратов жители Херсона вынуждены максимально сокращать свое время пребывания на улицах города. О критической ситуации безопасности и переводе ключевой инфраструктуры под землю сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.