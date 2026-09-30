Кожна година повітряної тривоги вартує Україні $45 мільйонів – міністр економіки

Постійні повітряні загрози та зупинка підприємств під час сирен завдають колосальних збитків фінансовій системі України. Як повідомив у коментарі для видання The Guardian керівник Міністерства економіки та навколишнього середовища Олександр Кравченко, кожна година вимушеного простою через ракетну небезпеку обходиться державі приблизно у 45 мільйонів доларів (34 мільйони фунтів стерлінгів). Наразі уряд активно шукає баланс, щоб зберегти життєздатність ринку в умовах регулярних російських обстрілів промислових, логістичних та ІТ-об'єктів.

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Очільник відомства наголосив, що агресор цілеспрямовано б'є по базах, які забезпечують роботу бізнесу, намагаючись повністю заблокувати фінансове життя країни. Водночас урядовець визнав, що Україна зіткнулася з новими технологічними викликами.

"Ми не до кінця передбачали, як швидко Росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього", — поділився міністр, коментуючи нещодавні удари по столиці.

За словами урядовця, який приєднався до Кабміну влітку, сирени подекуди лунають до 10 годин на добу, що змушує відправляти персонал у безпечні місця.

"Якщо люди знаходяться в бункері, бізнес зупиняється", — констатував Кравченко.

Аби мінімізувати фінансові втрати, влада розробила спеціальну дворівневу систему сповіщень. "Червоний" режим сигналізує про пряму ракетну атаку й вимагає негайної евакуації до сховищ. Натомість "жовтий" маркує дронову загрозу, що дозволяє багатьом компаніям не припиняти процеси — за даними Мінекономіки, такою опцією скористалася вже більша частина ринку.

Проте компроміс із безпекою залишається надзвичайно ризикованим, що підтвердила нещодавня трагедія в столиці, коли реактивний БПЛА поцілив у Національну академію наук під час "жовтого" рівня тривоги, забравши життя двох співробітників на робочих місцях. Загалом, за підрахунками міністерства, лише від початку цього року атаки РФ знищили основні фонди України на суму близько 10 мільярдів доларів. Окрім заводів та складів, під ударом опинилися дата-центри, а експорт додатково ускладнює тривала блокада чорноморських портів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через безупинні удари російських безпілотних літальних апаратів жителі Херсона змушені максимально скорочувати свій час перебування на вулицях міста. Про критичну безпекову ситуацію та переведення ключової інфраструктури під землю повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.