Катастрофа Ил-76 на Донбассе: суд оправдал генерала Назарова

Отменить предыдущие судебные решения и закрыть уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя руководителя АТО Виктора Назарова по делу сбитого в небе над Луганском самолета Ил-76 решил Кассационный уголовный суд Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Катастрофа Ил-76 . Фото из открытых источников

Предыдущие судебные решения отменили "в связи с отсутствием состава уголовного преступления".



Суд кассационной инстанции считает, что выводы других судов о том, что Назаров мог предотвратить теракт, во время которого был сбит самолет Ил-76, "неправильными".



Генерала судили за приказ отправить военный самолет в аэропорт Луганска, который был в окружении боевиков. По версии прокуратуры и адвоката потерпевших Виталия Погосяна, Назаров знал об угрозе теракта, и все же отдал приказ лететь. 14 июня 2014 года в небе над Луганском террористы сбили Ил-76. Все, кто был на борту, погибли. Это 40 украинских военных и 9 членов экипажа.



"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево — не будет. Назаров признан невиновным", — заявил после приговора Погосян.

Судебный процесс над Назаровым начался 17 декабря 2015 года в Павлоградском суде Днепропетровской области. На тот момент Виктор Назаров был начальником штаба АТО. Свою вину он не признавал и требовал закрыть дело. В 2017 году суд признал его виновным в халатном отношении к службе в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям. Приговор — семь лет тюрьмы.



С приговором суда генерал-майор не согласился, подал апелляцию и продолжил службу в ВСУ. Его иск отклонили, а в августе 2019 года он уволился из ВСУ и подал кассационную жалобу.

Напомним, в Канаде суд признал ракетную атаку на пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране терактом. В авиакатастрофе в январе 2020 года погибли 176 человек, из них 138 — граждане или резиденты Канады. Среди погибших — украинский экипаж авиалайнера Boeing 737.

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