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Катастрофа АН-26: военные жестко отреагировали на заявление председателя Харьковской ОГА

Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушными силами получил приоритет посадки перед самолетом АН-26

сегодня, 11:36
Автор:

Павел Зинченко

Командование Воздушных Сил ВСУ назвало позорными обвинения председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что самолет с сыном командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова будто бы получил приоритет посадки перед самолетом АН-26. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс службу командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Катастрофа АН-26: военные жестко отреагировали на заявление председателя Харьковской ОГА

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включены он позорно перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных сил, как будто самолету, на котором находился его сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку АН-26. Ложь и манипуляция!", — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ

Представители командования также обратили внимание, что Алексей Кучер, которого военные иронически прозвали "экспертом из руководства полетами военной авиации", сразу сделал свои предвзятые выводы в обход взвешенной и четкой позиции Председателя государственной следственной комиссии Олега Уруского.

Военные также призвали не поддаваться на манипуляции, и брать информацию из достоверных источников. Сам командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что он никак не влиял на действия руководителя полетов. 

Как сообщало издание "Комментарии", летчик-испытатель Лиходид рассказал о причинах авиакатастрофы АН-26.


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