Катастрофа АН-26: военные жестко отреагировали на заявление председателя Харьковской ОГА

Язык
BTC/USD
10527.07
ETH/USD
346.48
LTC/USD
45.61
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Павел Зинченко
Командование Воздушных Сил ВСУ назвало позорными обвинения председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что самолет с сыном командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова будто бы получил приоритет посадки перед самолетом АН-26. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс службу командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Представители командования также обратили внимание, что Алексей Кучер, которого военные иронически прозвали "экспертом из руководства полетами военной авиации", сразу сделал свои предвзятые выводы в обход взвешенной и четкой позиции Председателя государственной следственной комиссии Олега Уруского.
Военные также призвали не поддаваться на манипуляции, и брать информацию из достоверных источников. Сам командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что он никак не влиял на действия руководителя полетов.
Как сообщало издание "Комментарии", летчик-испытатель Лиходид рассказал о причинах авиакатастрофы АН-26.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости