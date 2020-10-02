"Летчики не вовремя выпустили закрылки", - летчик-испытатель Лиходид о причинах авиакатастрофы АН-26

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Дмитрий Симоненко
Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могли стать
не вовремя выпустивших закрылки. Об этом в эфире программы "Свобода словаСавика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид.
pravdoryb.info
Также летчик-испытатель считает, что давность
изготовления самолета, так же как и отказ двигателя, скорее всего, не являются
причиной авиакатастрофы.
По словам эксперта, АН-26 надежная машина, за 40 лет ее
ресурс не заканчивается. Также он подчеркивает, что на вооружении есть и
60-летние ТУ-95. Главное в самолете – своевременное техническое обслуживание.
Отказ двигателя Лиходид называет "некритичным",
подчеркивая, что с такой неисправностью воздушное судно могут посадить
курсанты-летчики 4 курса.
Ранее "Комментарии" опровергли информацию ГБР о том, что
начался процесс выдачи тел погибших АН-26 родным.
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