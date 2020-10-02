"Летчики не вовремя выпустили закрылки", - летчик-испытатель Лиходид о причинах авиакатастрофы АН-26

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могли стать не вовремя выпустивших закрылки. Об этом в эфире программы "Свобода словаСавика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид.

pravdoryb.info

"Там, очевидно, были довыпущены закрылки. Есть такая часть крыла, которая выполняет функции свои на взлете и на посадке. Но в некоторых случаях с закрылками нужно быть очень осторожным, потому что при подъемной силе они дают очень большое сопротивление... Падает скорость... И самолет сваливается... Вот так может быть", — озвучил версию случившегося Лиходид.

Также летчик-испытатель считает, что давность изготовления самолета, так же как и отказ двигателя, скорее всего, не являются причиной авиакатастрофы.

По словам эксперта, АН-26 надежная машина, за 40 лет ее ресурс не заканчивается. Также он подчеркивает, что на вооружении есть и 60-летние ТУ-95. Главное в самолете – своевременное техническое обслуживание.

"Не стоит на старом самолете планировать убиться. Ну, нет такого. Старый — он обслуженный, вопросов нет", — пояснил летчик.

Отказ двигателя Лиходид называет "некритичным", подчеркивая, что с такой неисправностью воздушное судно могут посадить курсанты-летчики 4 курса.

"Этот отказ некритичный, вы поймите, что с такими отказами курсанты 4-го курса вдвоем на Ан-26 — они делают 40% посадок. Выключают на любой траектории: в зоне, на кругу, после взлета. Два курсанта 4-го курса, пацанам по 19-20 лет", — сказал он.

Ранее "Комментарии" опровергли информацию ГБР о том, что начался процесс выдачи тел погибших АН-26 родным.

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