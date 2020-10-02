kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10539.37

ETH/USD

344.63

LTC/USD

44.93

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На момент 16 часов сегодняшнего дня ни одно тело погибшего в авиакатастрофе АН-26 не выдано родным - источник
commentss НОВОСТИ Все новости

На момент 16 часов сегодняшнего дня ни одно тело погибшего в авиакатастрофе АН-26 не выдано родным - источник

Источник издания "Комментарии" опровергает информацию о выдачи тел погибших

сегодня, 17:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ранее пресс-служба Государственного бюро расследований о сообщила том, что начался процесс выдачи тел погибших в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26.

На момент 16 часов сегодняшнего дня ни одно тело погибшего в авиакатастрофе АН-26 не выдано родным - источник

pravdoryb.info

По полученной из личных источников информации "Комментариям" стало известно, что на момент 16 часов 2 октября ни одно тело жертв авиакатастрофы выдано родственникам не было. Также известно, что пресс-служба Харьковского национального Университета Воздушных сил на данный момент не сообщила дату церемонии прощания с погибшими. В то же время, представители военного учебного заведения не подтверждают, но и не опровергают информацию, опубликованную ранее ГБР.

Кроме того, источник сообщил о том, что из-за серьезных повреждений, полученных в результате пожара во время падения самолета, процедура опознания тел возможна только с помощью ДНК-экспертизы.

Известно, что 27 сентября, через 2 дня после авиакатастрофы, губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил о том, что идентификация тел погибших во время авиакатастрофы в Харьковской области начнется с 28 сентября и продлится минимум две недели. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что, со слов главы подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирины Верещук, информация, полученная из самописцев разбившегося АН-26, расшифрована.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости