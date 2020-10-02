На момент 16 часов сегодняшнего дня ни одно тело погибшего в авиакатастрофе АН-26 не выдано родным - источник

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Дмитрий Симоненко
Ранее пресс-служба Государственного бюро расследований о сообщила том, что начался процесс выдачи тел погибших в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26.
pravdoryb.info
По полученной из
личных источников информации "Комментариям" стало известно, что на момент 16
часов 2 октября ни одно тело жертв авиакатастрофы выдано родственникам не было. Также
известно, что пресс-служба Харьковского национального Университета Воздушных сил на данный момент не сообщила
дату церемонии прощания с погибшими. В то же время, представители военного учебного заведения не подтверждают, но и не опровергают информацию, опубликованную ранее ГБР.
Кроме того,
источник сообщил о том, что из-за серьезных повреждений, полученных в
результате пожара во время падения самолета, процедура опознания тел возможна
только с помощью ДНК-экспертизы.
Известно, что 27 сентября, через 2 дня после авиакатастрофы, губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил о том, что идентификация тел погибших во время авиакатастрофы в Харьковской области начнется с 28 сентября и продлится минимум две недели.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что, со слов главы подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирины Верещук, информация, полученная из самописцев разбившегося АН-26, расшифрована.
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