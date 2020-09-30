Самописцы упавшего под Харьковом Ан-26 расшифровали - Ирина Верещук

Язык
BTC/USD
10733.08
ETH/USD
356.38
LTC/USD
46.06
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Информацию, содержащуюся в черных ящиках потерпевшего крушение под Харьковом самолета Ан-26 расшифровали. Об этом в прямом эфире канала "Украина-24" рассказала глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук.
Источник: cometa-lviv.news
Исходя из данных,
полученных из самописцев, следствие рассматривает три версии крушения самолета.
Также, по словам Верещук, отчет от Министерства обороны по расследованию авиакатастрофы АН-26
должен быть завершен до 25 ноября.
В свою
очередь, вицепремьер-министр, председатель государственной комиссии по
расследованию причин трагедии Олег Уруский на своей странице в сети Facebook
сообщил об еще одной версии падения военного воздушного судна.
"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Однако становится ясно, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", — пишет Уруский.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26 –
курсанта Вячеслава Золочевского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости