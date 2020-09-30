Самописцы упавшего под Харьковом Ан-26 расшифровали - Ирина Верещук

Информацию, содержащуюся в черных ящиках потерпевшего крушение под Харьковом самолета Ан-26 расшифровали. Об этом в прямом эфире канала "Украина-24" рассказала глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук.

Источник: cometa-lviv.news

"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", — сказала Верещук.

Исходя из данных, полученных из самописцев, следствие рассматривает три версии крушения самолета.



"Разрабатывают, в основном, три версии — неправильно организация полетов была сделана, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья — техническая неисправность", — сказала глава подкомитета.

Также, по словам Верещук, отчет от Министерства обороны по расследованию авиакатастрофы АН-26 должен быть завершен до 25 ноября.

В свою очередь, вицепремьер-министр, председатель государственной комиссии по расследованию причин трагедии Олег Уруский на своей странице в сети Facebook сообщил об еще одной версии падения военного воздушного судна.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Однако становится ясно, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", — пишет Уруский.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26 – курсанта Вячеслава Золочевского.

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