Карбоновое яйцо по цене суперкара: Bugatti представила с ювелирами уникальный аксессуар

Эксклюзивный аксессуар был разработан вместе с ювелирами из фирмы Asprey. Специалисты выпустят 111 необычных арт объектов, представляющих собой яйцо на подставке, обработанное ценными материалами, пишут "Комментарии" по информации 24 канала.



Bugatti выпустила карбоновое яйцо по цене суперкара

Вместе с аксессуаром, который посылает в историю Bugatti, покупатели получат персонализированный NFT-токен. Стоимость новинки сравнима с ценами на суперкары.

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Наружная оболочка яйца выполнена из карбона и покрыта специальной решеткой, которую можно изготовить из золота или серебра. По словам создателей, аксессуар отсылает к выражению отца Карло Бугатти, который назвал яйцо совершенной природной формой.

Другой отсылкой являются силуэты слонов на поверхности арт объекта, которые интерпретируют скульптуру под названием "Танцевальный слон", что Этторе Бугатти использовал для украшения гиперкара Type 41 Royale. Ювелиры сообщили, что внутри яйца воспроизведена точная копия штаб-квартиры компании в Мольсайме.

Напомним, "Комментарии" писали, что из-за нестабильной ситуации с электроэнергией в Украине пошли вниз продажи новых и подержанных гибридных автомобилей. Хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди украинцев. Из-за нестабильной ситуации с электроэнергией в Украине пошли вниз продажи новых и подержанных гибридных авто. Хотя еще раньше такие автомобили пользовались большим спросом среди соотечественников. За этот февраль было продано на 21% меньше таких автомобилей, чем в прошлом.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале.

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