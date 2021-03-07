Какой праздник отмечается 7 марта: народные приметы и традиции

7 марта 2020 года православные христиане чтят память мучеников аламейских и святого Маврикия. Мученик Маврикий всегда был одним из наиболее почитаемых святых в Западной Европе, передает издание "Calend.ru".

Какой сегодня праздник - фото из открытых источников

Сообщается, что наши предки считали, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. В народе думали, если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне, и сопровождали поговоркой: "Ранние ласточки — к счастливому году".

Хозяйки в этот праздник традиционное блюдо – "черную уху". Как известно, это был суп с мясом, которое было сварено в огуречном рассоле со съедобными кореньями и различными пряностями. А также в этот день, 7 марта, традиционно начинались огородные и полевые работы.

В народе также верили, что если дата выпадает на Маврикия на полнолуние, тогда не стоит удобрять огороды и поля навозом. Считалось, что это может привести к распространению сорняков.

Народные приметы в Маврикиев день:

- На небе появилось ясное солнце – погода вскоре изменится;

- Туманный день сулит влажное лето;

- Первая ласточка в день 7 марта – ждите счастливого года;

- Холодная погода – стоит ожидать дождливого лета

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о традициях и истории Масленицы. Ее считают старым языческим праздником, который спустя время гармонично соединился с Церковными праздниками, поскольку является подготовкой к грядущему Прощенному воскресенью и продолжительному Великому посту. Во времена язычества, этот праздник означал встречу людьми бога Солнца Ярилу, а также окончание зимы и начало весны.

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