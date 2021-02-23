Масленица 2021 начнется 8 марта и завершится 14 марта — в Прощеное воскресенье. Масленица не имеет постоянной даты, потому что всегда празднуется за неделю до Великого Поста. В этом году Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая (2 мая — Пасха). Об этом рассказали в ТСН.

Когда Масленица 2021 и Прощеное воскресенье: традиции и история праздника - фото из открытых источников

Масленицу считают старым языческим праздником, который спустя время гармонично соединился с Церковными праздниками, поскольку является подготовкой к грядущему Прощенному воскресенью и продолжительному Великому посту. Во времена язычества, этот праздник означал встречу людьми бога Солнца Ярилу, а также окончание зимы и начало весны.

Сообщается, что наши предки с большой радостью ожидали завершения холодного времени года и хотели как можно скорее прогнать морозную погоду. Для этого они мастерили чучело Масленицы — большую фигуру из сена и соломы, одевали его в старую одежду, а затем сжигали. Во время этого наши предки проводили громкие и веселые празднования.

Традиционным атрибутом Масленицы с древних времен являются блины, потому как считалось, что данное блюдо — символ солнца и тепла.

Зачастую их готовили из различных видов муки с добавлением разных начинок. Наиболее популярными из них были творог, сметана, икра, масло, мед и другие. Блюдом угощали соседей, товарищей, знакомых: считалось, что, чем больше людей угостишь блинами, тем счастливее будешь.

Завершением Масленицы является Прощеное воскресенье. Традиционно в этот день просят прощения у всех за грехи, совершенные на протяжении года. Считается, чтобы духовно войти в пост, надо простить. Простить себе, окружающим, особенно — врагам.

И в современном обществе сохранились традиции Прощеного воскресенья, а именно трижды просить прощения друг у друга. Воспроизвести это можно так:

"Прости меня!" — "Бог простит" — "И во второй раз прости!" — "Бог простит" — "И в третий раз прости!" — "Бог простит, и я прощаю!".

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