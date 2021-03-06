Какой праздник отмечается 6 марта: история и интересные факты

Традиционно, во множестве стран, 6 марта отмечается Международный день стоматолога или День дантиста. Об этом рассказало издание "Calend.ru".

Какой сегодня праздник - фото из открытых источников

Стоматология считается одной из наиболее древних отраслей медицины. И как бы нам не нравилось посещать дантиста, без его услуг в современном мире точно не обойтись, ведь только минимальной части мира удается избежать проблем больных зубов.

Сообщается, что выбор даты сегодняшнего праздника — не случаен. Ему предшествовало одно из наиболее известных изобретений в области стоматологии, а именно стоматологического бора. Как известно, в 1790 году Джон Гринвуд (John Greenwood), американский дантист, представил миру свое изобретение.

Издание сообщает, что первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом. Однако это никак не повлияло на изготовление четырех съемных зубов протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо прялки, которую использовала его мать. Согласно официальным данным, спустя более столетия, в 1907 году, появилась электрическая бормашина.

Изначально данный праздник отмечался исключительно в Америке, однако вскоре распространился и за ее пределы. Первой страной, которая последовала традиции США, стала Индия.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало о традициях и истории Масленицы и Прощенного воскресенья. Масленицу считают старым языческим праздником, который спустя время гармонично соединился с Церковными праздниками, поскольку является подготовкой к грядущему Прощенному воскресенью и продолжительному Великому посту.

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