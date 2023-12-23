Какой город стал рождественской столицей Европы в 2023 году

Как передает портал "Комментарии", праздничная атмосфера наполнила Европу – в городах засияли елки, на площадях устанавливают вертепы, а рождественские ярмарки привлекают ароматами выпечки, какао и глинтвейна. В этом году титул рождественской столицы Европы получил чешский Брно. Традицию награждать города за праздничную атмосферу основали еще в 2017 году. Теперь ассоциация "Сеть рождественских городов" выбирает столицу Рождества каждый год.

Брно

Международное жюри признало Брно в Чехии лучшим рождественским городом 2024 года. Здесь царит невероятная атмосфера. Архитектура города отлично подчеркивает его сказочное настроение.

В своем официальном заявлении члены жюри подчеркнули, что Брно – это уникальный город для рождественских выходных. Он привлекает туристов со всего мира и именно во время праздничного сезона здесь больше всего гостей.

В Брно хранят культурные достопримечательности и очень ими гордятся. Во время рождественского сезона архитектурная красота города подчеркивается праздничными украшениями. На улицах появляется яркая иллюминация, открываются ярмарки и блошиные рынки, а на центральной площади появляется сцена для выступлений артистов.

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