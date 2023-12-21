Сколько украинцев решили перейти на новый церковный календарь: опрос

Половина христиан положительно относится к переходу Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский календарь. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

ПЦУ. Фото: из открытых источников

Среди респондентов, относящих себя к христианам, 50,2% имеют положительное отношение к решению ПЦУ и УГКЦ о переходе на Новоюлианский календарь. При этом негативно относятся 15% опрошенных, безразлично 14,4%, затруднились ответить 11,2%, а не понимают, что это значит – 9,1% опрошенных.

Данные отличаются по регионам: на западе страны положительно к новому календарю относятся 75,3% опрошенных, в центре – 45,2%, на юге – 39,6%, а на востоке – 27,9%. Наиболее негативно к переходу относятся респонденты с востока – 23,6%, наименее – с запада с 6,1%.

При этом на востоке больше всего респондентов, которым безразлично, не понимают, что это значит и затруднились ответить – 48,5% опрошенных.

Наиболее положительно к решению относятся верующие УГКЦ – 81,7%, в ПЦУ – 62,2%. Среди "просто православных", не относящих себя ни к одной из церквей, положительно относятся 23,9% опрошенных, среди" просто христиан" (не относят себя ни к одной христианской конфессии) – 21,4%, а среди верующих Украинской православной церкви Московского патриархата положительно относятся 20,5% верующих.

Негативное отношение к новому календарю имеет обратную пропорцию: в УПЦ МП негативно относится 60,7% верующих, а в УГКЦ только 4,9%.

Как показали результаты пороса, среди респондентов, относящих себя к христианам, 35% отмечают праздники по Новоюлианскому календарю, а 27,9% – по старому стилю. В то же время 26,9% опрошенных празднуют по-разному, в зависимости от обстоятельств, еще 7,2% затруднились ответить, а 3% не отмечают христианские праздники.

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